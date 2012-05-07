نگهداری مجرم روانی در زندان خلاف قانون است

خلیل حیات مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با نگهداری مجرمان روانی در زندانها اظهار کرد: سازمان زندان وظیفه ای برای تهیه بیمارستان به منظور نگهداری مجرمان روانی ندارد.

نماینده مردم بندر ماهشهر در مجلس هشتم، با بیان اینکه نگهداری بیمار روانی در زندان خلاف است، تاکید کرد: خانواده مجرم باید این موضوع را به اطلاع دادستان برسانند، پس از معرفی به پزشکی قانونی و تشخیص بیماری روانی، بیمار به بیمارستانهای اعصاب و روان اعزام می شود.



حیات مقدم با اشاره به روال قانونی اعزام مجرمان روانی به بیمارستان، تصریح کرد:‌ قوه قضائیه هیچ وظیفه ای در تهیه بیمارستان ویژه مجرمان روانی ندارد.



وی ضمن تقسیم بندی مجازاتها گفت: شرایط فرد بیماری که مرتکب جرم شده با دیگری که پس از ارتکاب جرم به یک بیمار روانی تبدیل شده، کاملا متفاوت است. با توجه به اینکه نگهداری مجرمان روانی در زندان خطرآفرین است برای حفظ جان دیگر زندانیان نباید در زندان نگهداری شوند.



نماینده مجلس شورای اسلامی در رابطه با این‌که برخی مجرمان روانی درحال حاضر در زندانها نگهداری می شوند، تاکید کرد: این امر خلاف است و اگر خانواده مجرم مجنون به دادستان مراجعه کنند در صورت تشخیص بیماری، مجرم به بیمارستان اعصاب و روان باید اعزام شود.