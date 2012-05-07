به گزارش خبرگزاری مهر، مجید آوج اظهار داشت: هفتمین دوره طرح ملی "ایران مرز پرگهر" در کردستان به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد استان و با همکاری و حمایت مرکز گردشگری علمی و فرهنگی دانشجویان، نهاد ریاست جمهوری، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت راه و شهرسازی، سازمان فرودگاه های کشور، منطقه اقتصادی ویژه عسلویه و دیگر مراکز صنعتی، تحقیقاتی و علمی برگزار می شود.

وی افزود: تقویت روحیه خودباوری و تاکید بر هویت ایرانی و اسلامی به منظور آشنایی با طرح ها و پروژه های بزرگ ملی و دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی که طی 33 سال نظام مقدس جمهوری اسلامی توسط مهندسان و متخصصان داخلی ساخته شده است و شناخت تمدن ایران اسلامی در قالب بازدید از میراث طبیعی، تاریخی، باستانی، فرهنگی و اجتماعی از مهمترین اهداف این طرح است.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان کردستان بیان کرد: این اردوها از هفته سوم اردیبهشت ماه تا هفته اول تیر ماه سال جاری برگزار می شود.

وی ادامه داد: مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی کشور، باغ موزه دفاع مقدس همدان، نمایشگاه کتاب تهران، شرکت تسکو زنجان، گنبد سلطانیه و موزه زنجان و غار قوری قلعه روانسر از مهمترین اهداف بازدیدهای علمی، فرهنگی و گردشگری در سال جاری است.

آوج ادامه داد: کلیه دانشجویان و اساتید علاقمند به شرکت در این اردوها می توانند به معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی استان کردستان واقع در سنندج، بلوار سید قطب، جنب بانک ملی، مراجعه کنند و برای کسب اطلاع بیشتر می توانند با شماره 3240480 تماس حاصل کنند.

وی بیان کرد: شرکت کنندگان در اردوهای طرح ملی "ایران، مرز پرگهر" می توانند در مسابقات خاطره نویسی، گزارش علمی و عکس به منظور توصیف بازدید مراکز صنعتی مجموعه های تاریخی و باستانی شرکت کنند.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان کردستان در پایان با اشاره به اینکه شرکت کنندگان می توانند آثار خود را به معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی تحویل دهند، یادآور شد: پس از داوری و اعلام رای داوران در آیین اختتامیه هفتمین دوره طرح ملی "ایران، مرز پرگهر" از نفرات برتر این مسابقات تقدیر می شود.