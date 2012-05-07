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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۴۰

با حضور علیزاده/

تور موسیقی در خوزستان برگزار شد

تور موسیقی در خوزستان برگزار شد

اهواز - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و هنری حوزه هنری استان خوزستان گفت: نشست هنرمندان موسیقی حوزه هنری خوزستان با حسین علیزاده نوازنده سه تار در نخستین تور موسیقی کشور برگزار شد.

مجید صادپاپی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شب گذشته نشست هنرمندان موسیقی حوزه هنری خوزستان با استاد حسین علیزاده در نگارخانه اشراق برگزار شد.

وی تصریح کرد: این نشست برای آشنایی و تعامل هنرمندان موسیقی با استاد حسین علیزاده انجام گرفت.

صادپاپی عنوان کرد: در این محفل 50 تن از هنرمندان عرصه موسیقی حضور داشتند و در  آن پرسش و پاسخ هنرمندان و آقای علیزاده انجام گرفت.

به گفته معاون فرهنگی و هنری حوزه هنری خوزستان: استاد حسین علیزاده نوازنده سه تار به همراه استاد پژمان حدادی نوازنده تنبک، تور موسیقی سنتی را برای اشاعه موسیقی اصیل ایرانی در خوزستان برگزار می کنند.

صادپاپی گفت: این تور از اهواز شروع شده و ایستگاه بعدی آن در بهبهان خواهد بود.
 
کد مطلب 1595849

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