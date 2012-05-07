  1. ورزش
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۵۵

علی کریمی مطرح کرد:

فعلا قصد خداحافظی از فوتبال را ندارم/ عجله برخی برای رفتن از من بیشتر است!

فعلا قصد خداحافظی از فوتبال را ندارم/ عجله برخی برای رفتن از من بیشتر است!

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس گفت: فعلا قصد ندارم از فوتبال خداحافظی کنم و از بازیکنانی که فکر می کنند آماده‌اند، آماده‌ترم.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کریمی در گفتگو با سایت شخصی خود با تکذیب اخبار مربوط به خداحافظی‌اش از فوتبال تصریح کرد: من نمی دانم منبع این اخبار کجاست، اما باید به آنهایی که  این مسائل را   مطرح کرده‌اند بگویم حالا حالاها قصدبازی کردن دارم.

وی افزود: با اینکه امسال خیلی خوب نبودم، اما هنوز می‌توانم بازی کنم و از کسانی‌ که فکر می کنند آماده‌اند، آماده‌ترم. من بعد از بازی با الهلال گفتم که کم کم باید بروم، ولی برای آن زمانی را تعیین نکردم. ظاهرا بعضی‌ها  بیشتر از من عجله‌ دارند!
 
کریمی در پایان گفت: متاسفانه بعضی‌ها بدون اینکه با من صحبتی کرده باشند مسائلی را از قولم مطرح می‌کنند. با این حال اگرخدا بخواهد فعلا قصد بازی کردن دارم.
کد مطلب 1595850

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها