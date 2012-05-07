فعلا قصد خداحافظی از فوتبال را ندارم/ عجله برخی برای رفتن از من بیشتر است!

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کریمی در گفتگو با سایت شخصی خود با تکذیب اخبار مربوط به خداحافظی‌اش از فوتبال تصریح کرد: من نمی دانم منبع این اخبار کجاست، اما باید به آنهایی که این مسائل را مطرح کرده‌اند بگویم حالا حالاها قصدبازی کردن دارم.

وی افزود: با اینکه امسال خیلی خوب نبودم، اما هنوز می‌توانم بازی کنم و از کسانی‌ که فکر می کنند آماده‌اند، آماده‌ترم. من بعد از بازی با الهلال گفتم که کم کم باید بروم، ولی برای آن زمانی را تعیین نکردم. ظاهرا بعضی‌ها بیشتر از من عجله‌ دارند!