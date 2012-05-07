آغاز ثبت‌ نام هفتمین دوره طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت‌نام هفتمین دوره طرح ارزیابی و اعطای مدرک به حفاظ قرآن کریم براساس مصوبه جلسه 573 شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور ساماندهی و تسهیل خدمت‌رسانی دستگاه‌های اجرایی کشور به حافظان قرآن توسط سازمان دارالقرآن‌ الکریم و با همکاری ادارات کل تبلیغات اسلامی سراسر کشور برگزار می گردد.



رشته های ثبت نام شامل حفظ اجزاء ده جزء ، بیست جزء و سی جزء قرآن کریم می باشد که افراد پس از طی شرایط لازم و کسب امتیاز های تعیین شده در مراحل مختلف،موفق به دریافت مدرک مربوطه می شوند.



شرایط دریافت مدرک درجه یک تخصصی (استاد حفظ قرآن): حافظ ممتاز قرآن،آشنا به تفسیر و علوم قرآنی و دارای 10 سال سابقه تدریس و تربیت حافظان قرآن کریم، شرایط دریافت مدرک درجه دو تخصصی (حافظ ممتاز قرآن) : تسلط بر تلاوت مرتل کل قرآن از حفظ،ترجمه آیات و مفردات قرآن، شرایط دریافت مدرک درجه سه تخصصی (حافظ کل قرآن) : تسلط بر خواندن کل قرآن از حفظ همراه با درک معنای آیات، شرایط دریافت مدرک درجه چهار تخصصی (حافظ 20جزء قرآن) : تسلط بر خواندن 20 جزء پیوسته قرآن از حفظ ، همراه با درک معنای آیات، شرایط دریافت مدرک درجه پنج تخصصی (حافظ 10جزء قرآن): تسلط بر خواندن 10 جزء پیوسته قرآن از حفظ ، همراه با درک معنای آیات.



مرحله اول طرح بصورت کتبی و شامل سؤالات ترجمه و مفاهیم و حسن حفظ قرآن و به صورت آزمون چهارگزینه‌ای می‌باشد که در تاریخ جمعه 23 تیرماه سال جاری در سراسر کشور به صورت همزمان برگزار می‌شود. مرحله دوم طرح به صورت شفاهی و بصورت منطقه ای در شهریور و مهر‌ماه سال جاری و با اعزام داوران از سوی سازمان دارالقرآن به مناطق تعیین شده برگزار خواهد شد.



محل برگزاری آزمون‌ها در استان‌ها، توسط دارالقرآن الکریم ادارات کل تبلیغات اسلامی هر استان به صورت رسمی اعلام می گردد.