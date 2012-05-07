  1. ورزش
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۴۳

اردوی آماده سازی جودوی نابینایان اعزامی به لندن آغاز شد

اردوی آماده سازی جودوی نابینایان اعزامی به لندن آغاز شد

یازدهمین مرحله اردوی آماده سازی تیم جودوی نابینایان و کم بینایان جهت حضور در مسابقات پارالمپیک لندن از روز 19 اردیبهشت در تهران آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون نابینایان وکم بینایان، در این اردوی یک هفته ای که تا 26 اردیبهشت ادامه خوهد یافت نفرات زیر حضور خواهند داشت: سعید رحمتی، محمد علی شنانی، حمزه ندری، حامد علیزاده، رضا غلامی، جواد سالخورده، سید امیر میر حسن نتاج، محمد جواد خاتونی، هانی عساکره، مجتبی شاهی و عباس حیدری

سرمربیگری این اردو بر عهده خسرو گلکار است ضمن اینکه ناصر قرا گوزلو مربی این تیم است و جواد شفیعی به عنوان مربی بدنساز در این اردو حضور خواهد داشت.
 

کد مطلب 1595855

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