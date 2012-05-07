اردوی آماده سازی جودوی نابینایان اعزامی به لندن آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون نابینایان وکم بینایان، در این اردوی یک هفته ای که تا 26 اردیبهشت ادامه خوهد یافت نفرات زیر حضور خواهند داشت: سعید رحمتی، محمد علی شنانی، حمزه ندری، حامد علیزاده، رضا غلامی، جواد سالخورده، سید امیر میر حسن نتاج، محمد جواد خاتونی، هانی عساکره، مجتبی شاهی و عباس حیدری



سرمربیگری این اردو بر عهده خسرو گلکار است ضمن اینکه ناصر قرا گوزلو مربی این تیم است و جواد شفیعی به عنوان مربی بدنساز در این اردو حضور خواهد داشت.

