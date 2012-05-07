محمد منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر؛ درباره برنامه های هفته جهانی هلال احمر در استان گفت: برنامه های این جمعیت از 18 لغایت 24 اردیبهشت ماه با برگزاری مانورمهدکودک ها، مانور امداد و نجات، مانور خواهران، انتخابات داوطلبان جمعیت، پیاده روی خانوادگی، تست سلامت از جمله برنامه های هفته جمعیت هلال احمر خواهد بود.

وی افزود: در مانورمهد کودک ها کودکان با تخلیه اضطراری و پناه گیری در شرایط بحران آشنا خواهند و این مانور در سراسر مهدهای کودک استان اجرا خواهد شد.

منتظری درخصوص مانورامداد و نجات نیز عنوان کرد: تخلیه و اسکان اضطراری از ساختمانهای مرتفع ویژه کارمندان دستگاه های استان خواهد بود و در این مانور کارکنان با تمرین می آموزند چگونه در مواقع خطر و بحران به نحو صحیحی از ساختمانهای بلند خارج شوند، به این ترتیب با کمترین حوادث و تلفات در مواقع بحران مواجه خواهیم بود.

این مسئول در بخش دیگری مانور امداد و نجات ویژه خواهران را نیز از جمله ضروریات عملیات نمادین مانورهای امدادی ذکر کردو گفت: همواره در طول این سالها شاهد انجام مانور از سوی آقایان بوده ایم در حالی که خواهران نیز از پتانسیل های خوبی برخوردارند و با آموزش در این زمینه می توان از بسیاری حوادث احتمالی کاست.

وی در ادامه از برگزاری انتخابات جمعیت داوطلبان22 اردیبهشت به صورت همزمان در سراسر کشور خبر داد و افزود: این انتخابات دراستان البرز، شهرستانهای کرج، ساوجبلاغ، نظرآباد و اشتهارد به منظور انتخاب اعضای شورای اجرایی جمعیت هلال احمر برگزار می شود.