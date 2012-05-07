حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مهمترین مناسبتهای ملی، ایام الله 14 و 15 خرداد است که بر این اساس برنامه ریزیهای لازم در سطح شهرستانهای استان تهران صورت پذیرفته است.

وی افزود: ستاد برگزاری این مراسم در سطح شهرستانهای استان شکل گرفته است و مجموعه ادارات و نهادها در حال برنامه ریزی برای برگزاری مراسم این روزها هستند.

این مسئول بیان کرد: بخشی از کار مهم شهرستانهای استان تهران استقبال از زائران مرقد امام(ره) است، چرا که از استانهای مختلف برای تجدید میثاق با امام راحل به تهران عزیمت می کنند.

وی افزود: برگزاری مراسم و تبلیغات مناسب در خصوص گرامیداشت ارتحال امام(ره)، اجرای برنامه های فرهنگی در مساجد، مدارس، دانشگاهها، ادارات، نهادها و در تمام مجموعه های ورزشی و هنری که مجموعه ادارات و نهادها در حال برنامه ریزی هستند که انشاءالله برنامه به صورت کامل اعلام خواهد شد.

امام جمعه موقت ورامین یادآور شد: امید است در سطح شهرستانهای استان تهران، مراسم سالگرد ارتحال امام(ره) و بزرگداشت حماسه 15 خرداد به خوبی برگزار شود.

وی با بیان اینکه برنامه راهپیمایی 15 خرداد در شهرستان ورامین و پیشوا برگزار می شود، افزود: در شهرستان ورامین به مناسبت 15 خرداد، یک اقدام فرهنگی و ادبی توسط هنرمندان منطقه در زمینه های مختلف هنری صورت خواهد گرفت.

وی گفت: راهپیمایی باشکوه ۱۵ خرداد، میزبانی زائران مرقد حضرت امام(ره) توسط سپاه پاسداران، همایش ملی قیام ۱۵ خرداد توسط دانشگاه آزاد و همکاری علمی کاربردی و پیام نور، مسابقه ملی وبلاگ نویسی به همت دانشگاه علمی کاربردی، جمع آوری اسناد ۱۵ خرداد توسط بنیاد حفظ و نشر آثار، ترکیب مناسب المان میدان کفن پوشان توسط شهرداری، ثبت معنوی قیام ۱۵ خرداد توسط اداره ارشاد، اجرای تئاتر خیابانی قبل از راهپیمایی و … از جمله این برنامه ها هستند.

برپایی مسابقه دوچرخه سواری از پل باقرآباد تا مرقد شهید 15 خرداد

این مسئول ادامه داد: مسابقه دوچرخه سواری خرداد که از پل باقرآباد آغاز و به مرقد شهید طباطبایی(شهید 15 خرداد) در محمدآباد عربها ختم می شود، توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین برگزار می شود.

وی عنوان کرد: بزرگداشت امام(ره) بزرگداشت تمام ارزشهای انسانی در طول تاریخ است، اگر به ۱۵ خرداد می پردازیم در واقع به تفکر امام راحل پرداخته ایم.

محمودی افزود: پرداختن به ۱۵ خرداد در واقع پرداختن به یک هویت و یک ارزش است، قومیت گرایی نیست؛ اینکه کجا زودتر حرکت کرده و کجا دیرتر مطرح نیست.

15 خرداد ارزش ملی دارد

وی گفت: اگر معتقدیم که ریشه بیداری اسلامی ۲۲ بهمن هست که هست پس باید بدانیم ریشه ۲۲ بهمن هم ۱۵ خرداد است، ۱۵ خرداد ارزش ملی دارد، اگر می گوییم محمد آباد عربها، اگر می گوییم ورامین و یا پیشوا بحث منطقه نیست، بحث ارزش است.

امام جمعه موقت ورامین به ارتقای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ورامین از دفتر شهرستان ورامین به شهرستانهای استان تهران اشاره کرد و افزود: ساختار شورای هماهنگی ساختار تعریف شده ای دارد و وظیفه اش هماهنگی بین ادارات و نهادها و به مناسبتهای ملی و انقلابی است.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه شهرستانهای استان تهران دارای توانمندیهای بالقوه هستند، ساختار جدیدی برایش تعریف شد.

گفتنی است حجت الاسلام سید محسن محمودی امام جمعه موقت و مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین طی حکمی از سوی اصغر آبخضر قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور به عنوان رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران منصوب شد.

دفتر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین تاکنون طی چهار مرحله به عنوان دفتر نمونه استان و کشور معرفی شده است.