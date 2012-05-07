عماد حسینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به افزایش درآمد دولت برای هدفمندی یارانه ها به میزان 66 هزار میلیارد تومان گفت: در جلسه امروز کمیسیون تلفیق در بررسی موضوع هدفمندی یارانه ها، تصمیم گرفته شد 10 هزار میلیارد تومان از یارانه آرد و نان و برق و برخی کالاهای دیگر که در لایحه بودجه 91 در نظر گرفته شده است به درآمد هدفمندی یارانه ها اضافه شود.

به گفته این عضو کمیسیون تلفیق از این میزان 48 هزار میلیارد تومان برای سهم خانوار، 10 هزار میلیارد تومان سهم تولید و 6 هزار میلیارد تومان هم برای سلامت در نظر گرفته شده است و برای بیمه بیکاری نیز 2 هزار میلیارد تومان اختصاص می یابد.

به گزارش مهر، اعضای کمیسیون تلفیق عصر شنبه رقم 54 هزار میلیارد تومان برای درآمد دولت از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تعیین کرده بودند.