رجب قربانپور صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در محل اداره راه و ترابری شهرستان میامی ضمن اشاره به آغاز عملیات شانه سازی و اصلاح شیب شیروانی محور میامی ـ جاجرم افزود: در قالب این پروژه محور شریانی میامی ـ جاجرم که راه ارتباطی استان سمنان و استان خراسان شمالی را برقرار می کند، ایمن سازی می شود.

قربانپور مدت زمان اجرای این پروژه را 4 ماه عنوان کرد و گفت: این پروژه از کیلومتر 55 محور میامی – جاجرم آغاز و تا کیلومتر 90 این محور ادامه می یابد.

وی اعتبار اجرای این پروژه را شش میلیارد و 500 میلیون ریال اعلام کرد.

مدیرکل راه و ترابری استان سمنان درباره لزوم اجرای شانه سازی و اصلاح شیب شیروانی راه در محورهای استان تصریح کرد: با توجه به آمار بالای واژگونی خودروها در استان سمنان، اصلاح شیب شیروانی و اجرای شیب ملایم در حاشیه مسیر، باعث می شود در صورت خارج شدن وسیله نقلبه از محور، احتمال واژگونی خودروها کاهش یافته و باعث نجات جان مسافران شود.

