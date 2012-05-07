احتمال افزایش اجاره خوابگاههای دانشجویی/ ودیعه مسکن برای نخبگان متأهل

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان مرادیان صبح امروز در نشست خبری با اشاره به خوابگاههای وقفی دانشگاهها، گفت: در استان تهران حدود 20 واحد خوابگاهی به صورت وقف در اختیار دانشگاهها قرار دارد و این تعداد در کاشان 4 بلوک خوابگاهی است. اما برخی دانشگاهها بعد از گذشت چند سال از وقف یک خوابگاه، این قبیل خوابگاهها را در لیست خوابگاههای ملکی خود قرار می دهند که در واقع نباید این اتفاق افتد چون به هر حال خوابگاههای مذکور، وقفی به شمار می آیند.

وی در بخش دیگر سخنان خود همچنین به تشکیل مجمع خیرین خوابگاه ساز اشاره کرد که به زودی در قالب یک مجموع عمومی با تدوین اساسنامه آن آغاز به کار خواهد کرد.

یک امتیاز در پرداخت اجاره بهای خوابگاهها

وی در ادامه به اجاره بهای خوابگاهها و افزایش آن در سال جاری اشاره کرد و افزود: اگر هم اجاره بهای خوابگاهها افزایش یابد این مبلغ بین 3 تا 5 هزار تومان خواهد بود مبلغ اجاره بهای دریافت شده از دانشجویان صرف وام یا ودیعه مسکن دانشجویانی می شود که امکان استفاده از خوابگاه ندارند.

به گفته رئیس صندوق رفاه دانشجویان، همچنین با نظر دانشگاهها، دانشجویانی که امکان پرداخت اجاره بها را ندارند می توانند تا سقف 10 درصد مبلغ را بعد از اتمام دوران تحصیل پرداخت کنند، البته میانگین کشوری از این 10 درصد زیر 6 درصد است بدین معنا که دانشجویان از سقف 10 درصد استفاده نمی کنند.

مرادیان با بیان اینکه هم اکنون 300 هزار دانشجوی کشور در 900 بلوک خوابگاه سکونت دارند، به تشکیل کارگروه ساماندهی خوابگاههای دانشگاهها در تمام استانهای کشور اشاره کرد و گفت: بسیاری از مشکلات خوابگاهی استانها در سطح همان استان قابل حل است.

همکاری بخش خصوصی و دانشگاه در ساخت خوابگاه

این مقام مسئول صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در ادامه به همکاری بخش خصوصی و دانشگاهها در ساخت خوابگاه اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی و دانشگاه در قالب قراردادی 10 تا 15 ساله اقدام به ساخت خوابگاه می کنند. در این زمینه دانشگاه زمین در اختیار بخش خصوصی قرار می دهد که توجیه اقتصادی نیز دارد.

وی درباره مشارکت صد در صد بخش خصوصی در ساخت خوابگاه تاکید کرد که با طی شدن مراحل نهایی، بخش خصوصی اقدام به خوابگاه سازی می کند بعد از 10 تا 15 ساختمان خوابگاه می تواند تغییر کاربری دهد و بانکها تسهیلاتی بین 4 تا 6 درصدی در اختیار بخش خصوصی قرار می دهند.

ودیعه 25 میلیونی مسکن برای نخبگان

به گزارش مهر، مرادیان درباره ودیعه 25 میلیونی مسکن برای نخبگان تاکید کرد: نخبگانی که از سوی بنیاد ملی نخبگان تایید می شوند می توانند در سراسر کشور از وام ودیعه مسکن 25 میلیون تومانی استفاده کنند که البته تاهل شرط اول است.