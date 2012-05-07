برگزاری جشنواره بین المللی مد و لباس/ طراحی هولوگرام محصولات فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، حمید شاه آبادی صبح دوشنبه در نشست مطبوعاتی در ارومیه با بیان اینکه این جشنواره بین المللی با حضور طراحان برجشته مد و لباس برگزار می شود، افزود: معرفی پوشش اصیل اسلامی و ایرانی از اهداف اصلی برگزاری این جشنواره بین المللی است.

وی با بیان اینکه از منظر عفاف و حجاب هم اکنون اقبال جهانی به حوزه پوشش اسلامی است، اظهار داشت: این در حالی است که متاسفانه هنوز در کشور مجله رسمی برای معرفی لباسهای ایرانی و اسلامی نداریم و در این راستا بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده این مجله تولید و در اختیار تولید کننده برای درج برند مخصوص بر روی محصولات قرار می گیرد.

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد: برگزاری جشنواره و نمایشگاههای مختلف در حوزه مد و لباس طی سال گذشته نشان دهنده عزم جدی مدیران فرهنگی و استفاده از ظرفیتهای هنری کشور برای اغنای نیاز جامعه مسلمان و توجه به موضوع آراستگی، آراسته پوشی وعفاف و حجاب بود.

شاه آبادی تمرکز بر روی مدلهای مورد نظر مخاطبان و تامین نیازهای روحی انسانها توسط طراحان و تولید کنندگان را ضروری دانست و ادامه داد: قانون ساماندهی مد و لباس نیز بر موضوع مخاطبان و نیاز آنها تاکید فراوان دارد زیرا ما نیاز داریم که سلیقه مخاطب را شناخته و بر اساس نظام عرضه و تقاضا به مقوله مد و لباس ایرانی بپردازیم.

تشکیل کارگروههای مد و لباس در استانهای کشور



وی در ادامه از برپایی نمایشگاه پوشاک پائیزه طی روزهای پایانی شهریورماه سال جاری برای بهره مندی از ظرفیت طراحان و معرفی طرحهای لباس متناسب با عرف و فرهنگ اسلامی و ایرانی خبر داد و گفت: کارگروههای مد و لباس بر اساس مصوبه قانون مجلس شورای اسلامی در استانها برای صیانت و احیای پوششهای اصیل اقوام مختلف ایرانی و ارائه الگوهایی متناسب با فرهنگ بومی و مذهبی تشکیل می شود.

وی از تحت پوشش خدمات بیمه ای قرار گرفتن 25 هزار هنرمند در سطح کشور تا کنون خبر داد و افزود: طرح بیمه تکمیلی هنرمندان طی سال گذشته و بیمه عمر با پرداخت 50 درصد هزینه توسط هنرمند امسال اجرایی می شود و بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هنرمندان بالای 50 سال دارای سابقه بیمه می توانند از خدمات بهره مند شوند.

هولوگرام ویژه محصولات فرهنگی طراحی می شود



معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تشکیل ستاد صیانت از محصولات فرهنگی و در دست طراحی بودن هولوگرام مخصوص شناسایی محصولات فرهنگی مجاز خبر داد و گفت: اگر عرصه توزیع محصولات فرهنگی ساماندهی شود، سایر دستگاهها از جمله نیروی انتظامی در برخورد با محصولات غیر مجاز عملکرد مطلوبتری می تواند داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه دو نوع موسیقی زیر زمینی در کشور وجود دارد، اظهار داشت: برخی از آثار موسیقی به دلیل مختلف از جمله عدم آگاهی و طولانی بودن روند اداری بدون اخذ پروانه و مجوز پخش وارد بازار عرضه شده و در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد.

تشکیل شوراهای تخصصی موسیقی در وزارت فرهنگ و ارشاد



شاه آبادی در بخش دیگری از سخنان خود از تشکیل شوراهای تخصصی موسیقی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد و گفت: برای ساماندهی و تسریع در اجرای پروسه های اداری شوراهای موسیقی پاپ، کودک، اورکسترال یا کلاسیک و موسیقی سنتی تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه این شورای تخصصی ضمن بررسی و صدور مجوز و پروانه پخش، حق ارائه خدمات مشاوره ای با هدف ارتقای سطح کیفی محصولات داده شده، افزود: متاسفانه هم اکنون به دلیل برخی غفلتها رسانه های خارجی به پخش مداوم موسیقی هایی که با عرف و فرهنگ ایرانی تناسب ندارد، اقدام کرده است.

بازنگری در نحوه نظارت بر فعالیت تئاتر آزاد

وی همچنین با اشاره به اینکه نمایشها توسط شورای نظارت بر نمایش بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی نظارت و ارزیابی می شوند، گفت: هم اکنون تئاتر آزاد در 16 سینمای تهران و برخی سالنهای شهرستانها با غلبه سرگرمی به جای آموزشی در حال فعالیت بوده که نیازمند ساماندهی ویژه در این بخش هستیم.

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه متاسفانه مشکلات موجود ناظر بر اجرا نبوده بلکه ناظر بر اجرا و عدم نظارت دقیق و کامل است، اظهار داشت: در حال برنامه ریزی برای بازنگری در نحوه نظارت بر فعالیت تئاتر آزاد برای حفظ ارزشهای اسلامی و آشنایی نسل جوان با فرهنگ ملی و دینی هستیم.

اکسپو محصولات فرهنگی سال 91 برگزار می شود

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از برگزاری اکسپو محصولات فرهنگی از 28 خرداد تا 12 تیرماه سالجاری در تالار وحدت، بنیاد رودکی و برخی از مناطق تهران برگزار می شود، ادامه داد: این نمایشگاه با هدف حمایت از نگارخانه ها برپا شده و هنرمندان می توانند آثار خود را جهت عرضه در این نمایشگاه به نگارخانه های تعیین شده تحویل دهند.



شاه آبادی برگزاری این نمایشگاه را بهترین فرصت برای خرید محصولات فرهنگی از محل یک درصد اعتبار دانست و یادآور شد: دستگاههای اجرایی باید نسبت به هزینه این اعتبار اقدام کنند، چرا که در صورت عدم تحقق، اعتبار به خزانه منتقل و دستگاه ماخذه می شود.

راه اندازی رشته های " مد و لباس" و " نقاشی ایرانی" در مراکز علمی و کاربردی فرهنگ و هنر



وی از راه اندازی رشته های مد و لباس و نقاشی ایران در مراکز آموزش عالی علمی و کاربردی فرهنگ و هنر خبر داد و اضافه کرد: اجازه نمی دهیم به جز رشته های فرهنگ و هنر به دلیل اقتصادی بودن ارائه سایر رشته در واحدهای فرهنگ و هنر تدریس شود.

وی از تصویب 80 رشته برای راه اندازی در واحدهای فرهنگ و هنر در مقطع کاردانی خبر داد و عنوان کرد: هم اکنون 60 واحد با 61 هزار دانشجو در سراسر کشور فعال بوده که در صدد تشکیل موسسه آموزش عالی فرهنگ و هنر برای ساماندهی واحدهای استانی هستیم.