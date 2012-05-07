به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری با بیان اینکه باید از دریچه تولید به اشتغال نگاه کرد؛ چراکه با تولید استوار می‌توان اشتغال پایدار داشت، گفت: در صورتی تولید استحکام و رونق بیشتری پیدا می‌کند که شادابی و اشتغال بیش از پیش وارد جامعه شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ارتقا تولید را برای کشور ضروری دانست و افزود: در جامعه‌ای که نیازمند اشتغال پایدار است، باید سرمایه گذاری ها به سمت ‌تولید پایدار و جلب آنها جهت داده شود.

وی با بیان اینکه حمایت از کار و سرمایه ایرانی به سرمایه گذاری نیاز دارد، افزود: شناسایی تولید داخلی به عنوان ارزش اسلامی و ملی، ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کار‌آفرینی، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، بهبود محیط کسب و کار و ارتقای شاخص‌های آن و ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار از جمله موضوعات مرتبط با وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است که مسیر حرکت این وزارتخانه را در حوزه بازار کار ترسیم می کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: رهبر معظم انقلاب، ایجاد وضعیت رقابتی، ارتقای کیفیت و کاهش قیمت تمام شده تولیدات داخلی را از الزامات تقویت تولید ملی دانستند.

وی گفت: رهبر فرزانه انقلاب، سیاست‌گذاری تولید محور، فرهنگ‌سازی برای مصرف تولید داخلی و نوسازی و ابتکار در ماشین آلات، محصولات و مدیریت‌ها را از ضروریات حمایت از تولید ملی خواندند. بنابراین برای حمایت از تولید داخلی باید هر کدام از دستگاه‌ها تکالیف خود را انجام دهند.

غضنفری با اشاره به اینکه حمایت از تولید وظیفه همگان است، افزود: کاهش قیمت تمام شده، بهبود کیفیت محصولات و بهبود خدمات پس از فروش منجر به بهبود فضای کار و سرمایه و تولید می شود.



