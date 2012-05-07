شبکه آب روستاهای قم نامناسب و فرسوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قاسمی ورجانی اظهار داشت: متاسفانه شرکت آبفار در روستاهای استان قم آنچنان که باید و شاید به وظایف خود عمل نکرده و همین امر موجبات نارضایتی مردم را فراهم آورده است.



رئیس شورای اسلامی شهرستان قم بیان داشت: وضعیت شبکه آب بسیاری از روستاهای استان قم نامناسب و فرسوده است که همین امر موجب هدررفتن مقدار زیادی آب می شود.



عدم نظارت لازم بر وضعیت بهداشتی آب روستاهای قم



وی گفت: شرکت آب و فاضلاب روستایی نظارت لازم را بر نحوه توزیع و وضعیت بهداشتی آب روستاهای استان ندارد و به رغم اینکه در برخی از این روستاها کمبود آب وجود ندارد، در ساعات زیادی از شبانه روز به دلیل مشکلات فنی آب قطع است.



قاسمی اضافه کرد: این شرکت نماینده فعالی را در روستاهای قم ندارد تا از طریق آن بتواند بر وضعیت توزیع آب شرب در روستاها نظارت داشته باشد.



خیابان‌های تخریب شده بازسازی شود



وی بیان داشت: در برخی از روستاهای استان که شرکت آبفار اصلاح شبکه را انجام داده است، به دلیل عدم بازسازی خیابان هایی که تخریب کرده، مشکلات زیادی را برای تردد روستائیان ایجاد کرده و همچنین چهره روستاها را نیز نازیبا کرده است.



نماینده قم در شورای عالی استان ها ادامه داد: شوراها و دهیاران روستاهای استان نیز برای بهبود این وضعیت پیگیری های بسیار زیادی را انجام داده اند که متاسفانه به نتیجه ای نرسیده است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکل به وجود آمده به دلیل قطع آب در کهک اشاره کرد و گفت: به رغم هشدارهایی که از سوی اعضای شورای اسلامی شهر کهک در خصوص مشکل کمبود آب در این شهر ارائه شده بود، متاسفانه به دلیل عدم توجه مسئولان، هفته گذشته شاهد اعتراض هایی از سوی ساکنان این شهر در خصوص کمبود آب بودیم.



تاکید بر انتقال آب از طرح 80 روستا به شهر کهک



قاسمی بیان داشت: مسئولان باید هر چه سریعتر نسبت به انتقال آب از طرح 80 روستا به شهر کهک و روستاهای اطراف آن که با کمبود آب مواجه هستند، اقدام کرده تا این مشکل مرتفع شود.



وی در پایان یادآور شد: در بازدیدهایی که مجموعه شورای شهرستان از روستاهای استان داشته است، روستائیان از عملکرد شرکت آب و فاضلاب گلایه مند بوده و پیگیری این موضوع را از نمایندگان خود خواستار شده اند.

