دوازدهمین مانور ایمنی و زلزله در مهدهای کودک استان تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مانور صبح دوشنبه به صورت نمادین در پارکهای لاله، بعثت و آب و آتش برگزار و کودکان در اجرای آن به ارائه کمکهای اولیه به زلزله زدگان پرداختند.

مدیرکل سازمان بهزیستی استان تهران نیز در حاشیه برگزاری مانور زلزله و ایمنی گفت: مانور زلزله و ایمنی امسال در دو برنامه مجزا شامل اجرای تمرین در داخل مهدها با حضور اولیای کودکان و نیز اجرای برنامه در داخل پارکهای مرکزی شهرهای کشور برگزار شده است.

ولی اله نصر افزود: گسترش فرهنگ ایمنی در برابر زلزله در جامعه، آشنایی معلمان و مربیان مهدهای کودک با پدیده طبیعی زلزله و روش های آموزشی با موضوع زلزله و ایمنی در برابر آن، آشنایی کودکان با پدیده زلزله به صورت ساده و نیز نحوه صحیح پناه گیری هنگام وقوع زلزله از اهداف اصلی اجرای مانور ایمنی و زلزله بوده است.

وی اظهار داشت: این مانور دوازدهمین مانور ایمنی و زلزله در مهدهای کودک استان تهران است که هر ساله در اردیبهشت ماه برگزار می شود.

این مسئول با بیان اینکه شخصیت کودکان در خردسالی شکل می گیرد، افزود: یادگیری در این سنین و آموزش و آشنایی وقوع زلزله دراین مقطع می‌تواند، فراگیر باشد.

وی یادآور شد: در سال 80 تفاهم نامه پنج ساله ای بین پژوهشگاه زلزله شناسی و سازمان بهزیستی کشور منعقد شده که بر اساس آن، طرفین توافق کردند به منظور آماده سازی کودکان تحت پوشش سازمان در برابر خطرات ناشی از زلزله همکاری های مستمر داشته باشند و در سال 85 نیز این تفاهم نامه تمدید شد و همکاری ها در این زمینه گسترش یافت.

مانور ایمنی و زلزله مهدهای کودک با مشارکت سازمان بهزیستی، پژوهشگاه زلزله شناسی و شهرداری مناطق سه، شش و 16 به صورت نمایشی و آموزشی برگزار شد.

تمرین زلزله و ایمنی، پناه گیری صحیح و نکات ایمنی در برابر زلزله، برنامه های نمایشی مرتبط با زلزله از زبان کودکان نیز از دیگر برنامه های اجرایی در این مانور بود.