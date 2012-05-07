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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۱۳

اخبار کوتاه ورزشی/

برگزاری مسابقات لیگ برتر بسکتبال نوجوانان

برگزاری مسابقات لیگ برتر بسکتبال نوجوانان

گرگان - خبرگزاری مهر: قهرمانی کشتی گیر گلستانی، مسابقات لیگ برتر بستکبال نوجوانان و راهیابی قایقران گلستانی به اردوی تیم ملی از جمله اخبار کوتاه ورزشی استان گلستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی انتخابی تیم منتخب نوجوانان آزاد کشور جهت شرکت در المپیاد بچه های آسیا به میزبانی نوشهر مازندران برگزار شد.

در این مسابقه ارش نیرآبادی کشتی گیر وزن 76 کیلو  استان گلستان توانست با اقتدار به مقام قهرمانی مسابقات دست یابد.

مسابقات لیگ برتر بسکتبال نوجوانان کشور در گرگان

مسابقات لیگ برتر نوجوانان (آقایان) باشگاههای کشور به میزبانی استان گلستان با حضور 4 تیم شهرداری گرگان ، دانشگاه آزاد تهران ، پتروشیمی بندرامام و ذوب آهن اصفهان در گرگان برگزار شد.

در این مسابقات، تیم شهرداری گرگان به مقام قهرمانی دست یافت و در این مرحله تیم شهرداری گرگان به همراه دانشگاه آزاد تهران به مرحله نهایی صعود کردند.

دعوت قایقران گلستانی به اردوی تیم ملی

از سوی فدراسیون قایقرانی جمهوری اسلامی ایران عادل مجللی قایقران جوان گلستانی به اردوی تدارکاتی تیم ملی مردان آبهای آرام دعوت شد. این اردو از 27 اردیبهشت ماه در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.

درخشش ورزشکار گلستان در مسابقات ناین بال

فاطمه دهقان در دومین دوره مسابقات رنکینگ قهرمانی رشته ناین بال ورزش بولینگ و بیلیارد که با شرکت 38 ورزشکار از 10 استان به میزبانی تهران برگزار شده بود توانست مقام سوم مشترک را کسب نماید.

کد مطلب 1595890

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