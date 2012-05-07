کشتارگاه صنعتی شرق مازندران احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا البرزی صبح دوشنبه در نشست مطبوعاتی افزود: من بر عقیده قبلی خودم مبنی بر عدم ساخت و ساز هزار واحدی در بهشهر بوده ام اما چون دستور استاندار است ضمن اعتقاد به نظرات قبلی، دستور استاندار اجرایی می‌شود.

وی بیان داشت: اجرایی کردن دستور استاندار، تمکین از قانون است و همه ما باید تابع قانون باشیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۹۲۱ واحد مسکن مهر ساخته و یا در دست ساخت داریم که متقاضی برای آن نداریم و تعداد متقاضی کمتر از واحدهای مسکن مهر ساخته شده است.

فرماندار بهشهر بیان داشت: باید در حوزه مسکن نظر کار‌شناسان و متخصصان برای ما اصل و ملاک باشد و اجازه دهیم آنان تصمیم بگیرند.

البرزی با اشاره به کارخانه کمپوست بهشهر اظهار داشت: کارخانه کمپوست شرق مازندران ماه رمضان سال جاری در بهشهر افتتاح می‌شود و در جلسه ‌ای که با حضور معاون عمرانی استاندار، فرماندار، شهردار بهشهر، نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی در استانداری برگزار مقرر شد استانداری ۱۲ میلیارد ریال برای افتتاح این کارخانه را تقبل کند و به شهرداری بهشهر اعتبار دهد تا این پروژه تا رمضان سال جاری به بهره برداری برسد.

وی با بیان اینکه کشتارگاه صنعتی شرق مازندران در نکا به بهره برداری می ‌رسد اظهار داشت: نظارت بهداشتی مناسبی بر کشتار دامها توسط دامپزشکی شهرستان انجام و از آوردن هر گونه گوشت فاقد مهردامپزشکی جلوگیری می‌شود.

فرماندار بهشهر با اشاره به اخذ موافقت برای استقلال دانشگاه علم و صنعت بهشهر از وزارت علوم افزود: این دانشگاه در حال حاضر شاخه‌ای از علم و صنعت تهران است و استقلال مالی، جذب اساتید و هیئت علمی ندارد.

البرزی گفت: برای استقلال این دانشگاه باید فرآیندهای لازم طی شود و باید از موسسه عالی شروع شود تا به دانشگاه برسد و به همین دلیل نیز اکنون بعنوان موسسه آموزش عالی در حال فعالیت است.

وی در خصوص عنوان فارغ التحصیلی دانشجویان و عناوین در مدرک فارغ التحصیلی افزود: هر دانشجویی با هر عنوان یوارد شد با‌‌‌ همان عنوان فارغ التحصیل می‌شود و اگر با نام دانشگاه علم و صنعت آمد با همین نام و اگر با نام موسسه عالی آمد با این نام فارغ التحصیل می‌شود.

البرزی با اشاره به سال تولید ملی اظهار داشت: ایجاد اشتغال در این سال و حمایت از سرمایه گذاران داخلی در راس برنامه‌های ما است.

وی ادامه داد: هزار بیکار بهشهری دیپلم به بالا در مراکز کاریابی ثبت نام کرده و جویای کار هستند و رفع بیکاری در منطقه نیازمند عزم جدی دستگاه‌ها بر ایجاد اشتغال پایدار و حمایت از سرمایه گذاران است.

فرماندار بهشهر افزود: مهم ‌ترین و زیر بنایی‌ترین اصل در توسعه هر منطقه توسعه جاده دسترسی بوده که جاده‌های بهشهر به زاغمرز، بندر هاشمی‌نژاد به رستمکلا و کریدور شمال به جنوب از پروژه‌های زیر بنایی مهم ماست به باید در اسرع وقت به بهره برداری برسد.

وی ادامه داد: توسعه روستا‌ها از دیگر برنامه‌های ما بوده که این مهاجرت معکوس به روستا‌ها را که در حال شکل گیری است رونق بخشیم.