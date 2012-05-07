به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان ال او ای، یکی از خوشآتیهترین رمانهای سال آمریکا رمان کوتاه «وطن» به قلم تونی موریسون است که تجارب پس از جنگ یک دامپزشک کرهای را روایت میکند.
پرافتخارترین رماننویس حال حاضر آمریکا و برنده جوایز ارزنده نوبل و پولیتزر در تاریخ 8 ماه می از کتاب جدید خود رونمایی میکند.
موریسون در این اثر بازگشت این کهنه سرباز به شهر دوران کودکیاش در کره و روابط پیچیده وی با خواهر آسیبدیدهاش را با زیبایی هرچه تمامتر به نگارش درآورده است.
تونی موریسون نویسنده، ویراستار و پروفسور آمریکایی است که در سال 1931 دیده به جهان گشود.
رمانهای وی دارای درونمایه حماسی، دیالوگهای واضح و شخصیتهایی است که با غنای تمام توصیف میشوند.
از میان برترین آثار وی میتوان به «آبیترین چشمان»، «ترانه سلیمان» و »معشوق» اشاره کرد.
موریسون در سال 1993 جایزه نوبل و در 1987 نیز پولیتزر را برای نگارش «معشوق» از آن خود کرد.
در آوریل 2012 به وی «نشان ریاستجمهوری آزادی» اعطا خواهد شد.
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