  1. استانها
  2. کرمان
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۱۹

افضلی:

ساعت کار موزه های کرمان افزایش یافت

ساعت کار موزه های کرمان افزایش یافت

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر رسانه ای میراث فرهنگی استان کرمان از تغییر ساعات کاری موزه های استان کرمان خبر داد.

محمد مهدی افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دوشیفته شدن ساعت کار موزه های کرمان اظهار داشت: این تغییر به منظور کاهش هزینه های موزه ها رخ داده است.

وی بیان داشت: در این فصل از سال با توجه به شرایط آب و هوایی تعداد کمتری از موزه ها دیدن می کنند.

افضلی گفت: میراث فرهنگی هر کشور بخشی از هویت آن کشور است و لازم است که مردم با بازدید از این امکان هرچه بیشتر با فرهنگ ایراینان باستان آشنا شوند.

این مسئول همچنین بیان داشت: اکثر موزه های استان کرمان به سیستم حفاظتی و امنیتی مجهز هستند.

وی با اشاره به حفاظت فیزیکی موزه ها، بناها، محوطه ها و تپه های تاریخی گفت: حفاظت موارد مذکور از طریق استقرار نیروی ثابت یا انجام گشت های مکرر  انجام می گیرد.

این مسئول یادآور شد: در نیمه اول سال جاری صبح از ساعت هشت و 30 دقیقه تا یک بعد از ظهر و عصرها از ساعت سه و 30 دقیقه تا 8 و 30 دقیقه شب آماده بازدید علاقمندان هستند.

کد مطلب 1595895

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها