ساعت کار موزه های کرمان افزایش یافت

محمد مهدی افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دوشیفته شدن ساعت کار موزه های کرمان اظهار داشت: این تغییر به منظور کاهش هزینه های موزه ها رخ داده است.

وی بیان داشت: در این فصل از سال با توجه به شرایط آب و هوایی تعداد کمتری از موزه ها دیدن می کنند.

افضلی گفت: میراث فرهنگی هر کشور بخشی از هویت آن کشور است و لازم است که مردم با بازدید از این امکان هرچه بیشتر با فرهنگ ایراینان باستان آشنا شوند.

این مسئول همچنین بیان داشت: اکثر موزه های استان کرمان به سیستم حفاظتی و امنیتی مجهز هستند.

وی با اشاره به حفاظت فیزیکی موزه ها، بناها، محوطه ها و تپه های تاریخی گفت: حفاظت موارد مذکور از طریق استقرار نیروی ثابت یا انجام گشت های مکرر انجام می گیرد.

این مسئول یادآور شد: در نیمه اول سال جاری صبح از ساعت هشت و 30 دقیقه تا یک بعد از ظهر و عصرها از ساعت سه و 30 دقیقه تا 8 و 30 دقیقه شب آماده بازدید علاقمندان هستند.