کسر دو امتیاز از پرسپولیس تبدیل به دو جلسه محرومیت از حضور تماشاگران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا صالحی، رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در گفتگو با سایت رسمی فدراسیون فوتبال، درباره حکم کمیته استیناف بازی تیم‎های پرسپولیس و داماش گیلان گفت: در جلسات اخیر کمیته استیناف که با حضور چهار عضو از پنج عضو این کمیته برگزار شد بررسی‌های لازم صورت گرفت اما اکثریت آرا به دست نیامد و به همین دلیل قرار شد در جلسه 16 اردیبهشت تکلیف رای کمیته استیناف معلوم شود.

وی ادامه داد: در نهایت در جلسه 16 اردیبهشت که با حضور همه اعضا برگزار شد پس از بررسی‌های لازم با اکثریت آرا همه به این رای رسیدند که دو امتیاز کسر شده به پرسپولیس بازگردد ولی دو بازی داخلی تیم پرسپولیس تهران در حالتی که این تیم میزبان است بدون تماشاگر شود. در واقع ما کسر دو امتیاز را به دوجلسه محرومیت از حضور تماشاگران تبدیل کردیم که شامل اولین و دومین بازی فصل آینده این تیم در لیگ برتر خواهد شد.