وفسی و جبارپور موفق به کسب مدال دو و میدانی قهرمانی کشور شدند

ابوالقاسم اکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: به صورت همزمان دو تیم در رقابت های دو و میدانی قهرمانی رده سنی نوجوانان دختر و پسر کشور داشتیم که یکی از آنها در قزوین و دیگری در تهران با حریفان خود رقابت کرده و موفقیت های ارزنده ای به دست آوردند.



وی اضافه کرد: مسابقات دو و میدانی قهرمانی رده سنی پسران نوجوان کشور به میزبانی هیئت دو و میدانی استان قزوین به انجام رسید و طی آن در ترکیب تیم اعزامی هفت نفره دو و میدانی قم، در نهایت دو ورزشکار ارزنده به مدال های نقره و برنز کشور در این رده سنی دست یافتند.



برگزاری پیکارهای قهرمانی نوجوانان کشور در قزوین



رئیس هیئت دو و میدانی استان قم افزود: بر اساس برنامه برگزاری و زمان‌بندی برگزاری رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی پسران نوجوان کشور از سوی فدراسیون دو و میدانی، این رقابت‌ها در بخش پسران به میزبانی قزوین و در مواد مختلف برگزار شد.



وی با اشاره به تعداد مواد رقابتی مسابقات امسال دو و میدانی قهرمانی کشور، عنوان داشت: با توجه به اینکه بهترین‌های دو و میدانی کشور برای شرکت در این مسابقات اعلام آمادگی کرده بودند ما نیز هفت نفر از دو و میدانی کاران آماده استان را به قزوین اعزام کردیم.



اکرمی در ادامه به ترکیب تیم اعزامی هیئت دو و میدانی قم نیز اشاره کرد و افزود: این تیم متشکل از محمد سبب‌کار، رضا ملک‌پور، مجتبی وفسی، علی جبارپور، علیرضا صفری، حسین میرزایی و سعید علی‌محمد در رقابت‌های قهرمانی کشور به مصاف حریفان رفت که با کسب دو مدال همراه بود.



وی ابراز کرد: در پایان مسابقات دو و میدانی قهرمانی رده سنی نوجوانان کشور در قزوین، در رشته پرش با نیزه علی جبارپور از تیم اعزامی هیئت دو و میدانی استان قم با عبور از مانع 3 متر و 30 سانتیمتر موفق به کسب مقام دوم و عنوان نایب قهرمانی شد در حالی که امیر اطهری از فارس با 3 متر و 40 سانتیمتر در این رشته در جایگاه برتر ایستاد.



رئیس هیئت دو و میدانی استان قم اظهار داشت: همچنین یک نشان برنز در ماده پرش طول به دست آمد که طی آن مجتبی وفسی دیگر عضو تیم اعزامی هیئت دو و میدانی استان قم به این مسابقات، با پرشی به طول 3 متر و 10 سانتیمتر به نشان برنز مسابقات دو ومیدانی قهرمانی نوجوانان کشور دست یافت.



چهارمین موفقیت متوالی دو و میدانی قم از آغاز سال 91



وی یاد آور شد: پس از موفقیت در کسب هفت مدال از مسابقات دو و میدانی قهرمانی نونهالان پسر منطقه ای کشور در تهران، چهار مدال از رقابت های دو و میدانی قهرمانی بزرگسالان کشور در شیراز، دو مدال از پیکارهای دو و میدانی قهرمانی دختران جوان منطقه ای کشور در تهران، اکنون نیز دو مدال ارزشمند از رقابت های قهرمانی پسران نوجوان کشور کسب کرده ایم که این برای دو و میدانی قم موفقیت ارزنده ای است.



اکرمی در پایان به این نکته نیز اشاره کرد که نفرات برتر مسابقات دو و میدانی قهرمانی نوجوانان پسر کشور به اردوی آماده سازی تیم ملی نوجوانان کشور دعوت می شوند و بدین ترتیب جبار پور و وسفی در اردوی تیم ملی حضور خواهند پیدا می کنند در حالی که مسابقات قهرمانی دوومیدانی نوجوانان کشور با حضور 189 ورزشکار از 31 استان کشور در 20 رشته در ورزشگاه معلم قزوین برگزار شد و با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

