افزایش 114 هزار تومانی درآمد هر ایرانی از محل یارانه نقدی

به گزارش خبرنگار مهر، دولت در اقدامی ناگهانی و در بامداد ششم فروردین ماه 28 هزار تومان مابه‌التفاوت فاز اول و دوم هدفمندی یارانه‌ها را به ازای هر ایرانی به حساب سرپرست خانوار واریز کرد اما اعلام نکرد که این اعتبار چند ماهه خواهد بود.

پیشنهاد اولیه دولت برای اعتبار هدفمندی یارانه‌ها در مجلس 135 هزار میلیارد تومان بود که این پیشنهاد با مخالفت شدید نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مواجه شد.

اعضای کمیسیون تلفیق این موضوع را چندین بار مورد بررسی قرار دادند و در نهایت صبح امروز اعتبار 66 هزار میلیارد تومانی را برای هدفمندی یارانه‌ها تصویب کردند که سهم اعتبار یارانه نقدی از این میزان، 48 هزار میلیارد تومان می‌شود.

برهمین اساس، درصورت تصویب این اعتبار در صحن علنی، اعتبار یارانه نقدی امسال نسبت به سال 90 ( 40 هزار میلیارد تومان) معادل 8 هزار میلیارد تومان افزایش نشان می‌دهد.

اگر سهم حدود 70 میلیون ایرانی ( درصورت حذف 5 میلیون اقشار مرفه از دریافت یارانه فاز دوم ) از 8 هزار میلیارد تومان را محاسبه کنیم، سهم هر ایرانی در سال از این رقم حدود 114 هزار تومان و حدود 9 هزار و 500 تومان در ماه می‌شود.

با توجه به اینکه دو ماه از سال گذشته است، برهمین اساس چندین سناریو پیش رو است. اگر دولت از خرداد ماه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند، یارانه ماهانه هر ایرانی در فاز دوم 11 هزار و 400 تومان خواهد بود که در مجموع ( با احتساب یارانه فاز اول) یارانه هر فرد 56 هزار و 900 تومان در ماه خواهد بود.

اگر فاز دوم از تیرماه اجرا شود، یارانه ماهانه هر فرد با 12 هزار و 600 تومان افزایش از 45 هزار و 500 تومان فعلی به 58 هزار و 100 تومان می‌رسد.

برهمین اساس، میزان افزایش یارانه نقدی با اجرای فاز دوم هدفمندی بستگی به زمان اجرای آن توسط دولت خواهد داشت.