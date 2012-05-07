اتمام پروژه ایمن سازی پل "دلیچای" در مسیر دماوند ـ فیروزکوه

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر وطن ‏دوست گفت: تلاشهای مجموعه اداره راه و شهرسازی شهرستان دماوند برای تعمیر اساسی پلهای دلیچای از دو جبهه کاری صورت می ‏گیرد.

وی افزود: این مسیر از یکشنبه گذشته تا دوشنبه آینده برای سهولت در اجرای عملیات بازسازی به روی خودروهای سنگین و نیمه سنگین مسدود شده است.

این مسئول عنوان کرد: چند مسیر جایگزین برای دو گروه از خودروهای سواری سبک و باربری سنگین در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه ‏ریزیهای انجام شده، عبور خودروهای سبک از مسیر کنارگذر زیرین پل دلیچای و تردد وسایل نقلیه سنگین و نیمه سنگین باربری و مسافربری نیز از مسیر جایگزین تهران- سمنان صورت می گیرد.

سد "کلاک" دماوند امسال آبگیری می شود

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران از آبگیری سد خاکی "کلاک" در بخش مرکزی شهرستان دماوند در سال 91 خبر داد.

غلامعباس عبدی نژاد اظهار داشت: این سد خاکی در راستای تقویت سفره های منابع آب زیرزمینی مناطق روستایی دماوند احداث شده است.

وی ادامه داد: از دیگر کاربریهای سد کلاک می توان به ذخیره آب لازم برای فصول گرم سال برای امر زراعت اشاره کرد.

به گفته عبدی ‏نژاد در حال حاضر سد کلاک مستقر در بالادست روستایی به همین نام و رنجور از معضل کمبود آب شرب و زراعی در دست تعمیر است.

انتشار مقاله یک فرزند جانباز فیروزکوهی در نشریه بین المللی ISI

مقاله "علی عرب" فرزند جانباز 15درصد از فیروزکوه در نشریه معتبر و بین المللی ISIبه چاپ رسید.

علی عرب که از اعضای فعال باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه است، توانست مقاله علمی خود را در معتبرترین نشریه بین المللی با نمایه ISIمنتشر کند.

مقاله این پژوهشگر و دانشجوی دکترای جوان در زمینه مهندسی چاپ شد که ضریب نفوذ این نشریه 1081 بوده و از این نظر یکی از برترین نشریات بین المللی جهان به حساب می آید.