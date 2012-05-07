آمریکا بطور مخفیانه زندانیان افغانی را آزاد می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این اقدام که آمریکا نام "طرح آزادی استراتژیک" بر آن گذارده شده به مقامات آمریکایی این اجازه را می دهد که از زندانیان افغانی به عنوان ابزاری برای چانه زنی با هدف کاهش سطح خشونت ها در مناطقی که هنوز مقاومت طالبان و سایر شبه نظامیان در آن بالاست استفاده کنند.

آزادی این زندانیان از آن رو به صورت مخفیانه انجام می شود که کنگره آمریکا اجازه انجام این کار را به ارتش نداده و از همین رو باید آنها بصورت محرمانه آزاد شوند.

مقامات آمریکایی اشاره ای به اینکه تاکنون چه تعداد از این زندانیان آزاد شده اند نکرده اند اما برای آنکه حساسیتی در این باره برانگیخته نشود اعلام می کنند که تعداد معدودی از زندانیان را در افغانستان آزاد کرده اند.

یک مقام رسمی آمریکا که خواست نامش فاش نشود در این رابطه گفت: افراد آزاد شده عموما از جنگنجویانی هستند که پیشتر آزادی آنها بر اساس سیستم زندانیان نظامی در افغانستان، قانونی نبود. یکی از شرط های آزادی این افراد آن است که وعده دهند دیگر دست به اقدامات خشونت آمیز نمی زنند.

آزادی این افراد با این هدف انجام می شود که امریکا بتواند از طریق مذاکره با طالبان به جنگ در افغانستان پایان دهد چون کاهش سطح خشونت ها در افغانستان یکی از شرایط اصلی برای خروج نظامیان امریکایی از این کشور محسوب می شود.

در همین رابطه حتی امکان آزادی برخی از زندانیان گوانتانامو نیز وجود دارد. این کار برای فرونشاندن آتش جنگ در مناطقی که نیروهای ائتلاف نتوانسته اند در آنها توفیقی بدست بیاورند انجام می شود و با توجه به آنکه اغلب کشورهایی که اقدام به اعزام نیروی نظامی به افغانستان کرده اند در صدد خروج از این کشور هستند، اقدام آمریکا در دادن امتیاز به طالبان به نوعی برای این کشورها نیز مطلوب خواهد بود.