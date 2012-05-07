بخش خصوصی روی نیمکت فوتبال/ تیمداری خصوصی همچنان بدون دستاورد

به گزارش خبرنگار مهر، شاید بتوان کاهش حضور دولتیان در فوتبال را به عنوان یک کار بزرگ و قانونی بزرگ تر دانست که با استفاده از این امر در مقابل برخی از شایعات و حتی برخی از اختلافات و اعمال نظرها جلوگیری می شود.

از طرفی باید توجه داشت که اگر دولت دست از حمایت مالی برخی از تیمهای حال حاضر فوتبال بردارد باید در انتظار فاجعه و زمین خوردن برخی از تیمهای بزرگ کشور باشیم.

بنا بر این باید در مرحله اول زیرساختها برای حضور فعال بخش خصوصی در این صحنه حاضر و آماده شود و سپس از دولت بخواهیم که سایه خود را از سر فوتبال کم کند.

این مباحث در حالی در فوتبال ایران به یک مشکل و چالش تبدیل شده که از طرفی نمایندگان مجلس و بخشی از دولتیان وارد عرصه های ورزشی به خصوص فوتبال شدند که تفاوت در نگاه این گروه با متولیان اصلی ورزش نیز توانسته باعث افت شدید ورزش و به خصوص فوتبال شود.

تفاوت نگاه ها در میان متولیان و تازه واردان نیز باعث شد که طی چند سال گذشته بحث انتقال تیمها از استانی به استان دیگر بروز کند که این نوع حضور بخش خصوصی در فوتبال نه تنها به نفع هیچکس نیست بلکه باعث نابودی فوتبال و در اصل تلاش برای رسیدن به موفقیت را نیز از بین خواهد برد.

اما نباید به گذشته بخشی خصوصی در فوتبال ایران نیز بی توجه باشیم، گذشته ای که شاید برای اکثر تیمهای خصوصی فوتبال ایران تنها یک فصل مطلوب داشت.

تیمهایی مثل آرارات، بهمن و کشاورز زمانی با حضور خود توانستند با جذب بازیکنان بزرگ موفقیتهای چشمگیری را داشته باشند اما این موفقیتها طولانی نبود و از طرفی سقوط آنان به نوعی اتفاق افتاد که دیگر از یادها نیز رفتند.

طی دهه اخیر نیز شاهد حضور برادران شفیع زاده در خوزستان و هدایت تیم استقلال اهواز بودیم که البته نباید فراموش کرد که این تیم در اوایل حضور خود به عنوان تیم خصوصی نتایج قابل قبولی گرفت اما شاید به دلیل نبود زیرساخت های مناسب نتوانست راه موفقیت را ادامه دهد.

در این گیرو دار بود که به ناگاه نام "هدایتی" در فوتبال ایران مطرح شد، سرمایه گذاری که اگر می توانست به خوبی روند موفقیت را طی کند امروز شاهد حضور تعداد بیشتری از این گروه افراد در فوتبال بودیم.

اما عدم حمایتهای لازم و فقدان زیرساختها و پیش زمینه های کافی باعث شد که وی نیز نتوانند نتیجه دلخواه را به همراه داشته باشد.

نبود زیرساختها در فوتبال ایران باعث شده این فوتبال نتواند روزهای خوشی را برای سرمایه گذاران به همراه داشته باشد و هر ثروتمندی که پا به این عرصه می گذارد تنها در همان چند ماه و چند سال اول می تواند ظاهر خوب فوتبال این کشور را تماشا کند.

عدم پرداخت هزینه پخش مستقیم مسابقات، بحث فروش بلیط ، تبلیغات و... از جمله مباحثی است که باعث شد بخش خصوصی در فوتبال رشد نداشته باشد.

در استان فارس نیز وضعیت به همین شکل پیش رفت به گونه ای که بعد از منع هزینه کرد دولت در ورزش حرفه ای، تیم برق شیراز آنچنان با مشکلات مالی مواجه شد تا از لیگ برتر به دسته یک و از آنجا نیز به دسته دوم سقوط کند.

بخش خصوصی ضامن موفقیت فوتبال ایران

اما نائب رئیس فدارسیون فوتبال، پیشرفت فوتبال را با حضور بخش خصوصی دانست و در این راستا به خبرنگار مهر، گفت: اگر خواهان حضور و موفقیت در فوتبال آسیا و جهان هستیم باید زمینه های حضور بخش خصوصی را فراهم کنیم.

محمد هادی آیت الهی تاکید کرد: باید تمامی زمینه های توسعه حضور بخش خصوصی در فوتبال را فراهم کنیم.

وی با اشاره به اینکه این زمینه ها تاکنون فراهم نبوده، گفت: بخش خصوصی فعالیتهای مختلفی را در فوتبال ایران تجربه کرده اما به دلیل نبود زیرساختها موفقیت کامل حاصل نشده است.

نائب رئیس فدراسیون فوتبال تاکید کرد: باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که بخش خصوصی و سرمایه گذاران برای توسعه فعالیت های خود مشتاق شوند.

"هدایتی" امروز متفاوت است

آیت الهی با اشاره به اینکه "هدایتی" در حال حاضر اشتباهات گذشته را تکرار نمی کند، گفت: استیل آذین سرمایه گذاری مناسبی را در فوتبال انجام داد اما برنامه ریزی پخته ای نداشت.

وی تاکید کرد: به طور حتم "هدایتی" امروز بسیار پخته تر از گذشته است و می داند که چگونه به افراد اعتماد کند.

برق چندین سال است که سقوط کرده است

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص سقوط تیم فوتبال برق شیراز به دسته دو فوتبال کشور یادآور شد: برق چندین سال است که سقوط کرده زیرا برنامه ریزی مناسب و سرمایه گذاری درستی ندارد.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال افزود: باید این تیم به بخش خصوصی واگذار شود تا با تزریق سرمایه باعث پیشرفت این تیم شود.

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هادی فتحی