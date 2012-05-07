توسعه ترانزیت موجب افزایش ضریب اشتغال و امنیت در سرمایه گذاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد صبح دوشنبه در همایش بین المللی خراسان جنوبی، ترانزیت و توسعه شرق کشوراظهارکرد: ترانزیت سبب افزایش درآمد ناخالص ملی، توسعه اقتصادی، توسعه روابط بین‌الملل، تامین نیازهای اقتصادی و توسعه عدالت می ‌‌شود.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران با 200 هزار کیلومتر انواع راه و 12 هزار کیلومتر راه‌آهن، بالاتر از برنامه‌ پنجم در امر ترانزیت قرار دارد، بیان داشت: ترانزیت درآمد بالاتری از درآمد نفت برای کشور ما در بردارد.

وی عنوان کرد: سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، جنوبی و شمالی به عنوان استان‌های شرق ایران و با همسایگی پاکستان و تاجیکستان با دستیابی به آبهای آزاد، امکان توسعه و ترازیت شرق کشور را دارند.

وزیر راه و شهرسازی رسالت این وزارتخانه را سرمایه ‌گذاری در راه، راه‌‌های آزاد، بزرگراه‌ها عنوان کرد و افزود: درصدد هستیم از این طریق کشور ایران به کشورهای همایسه متصل کنیم.

نیکزاد در پایان بر افزایش درآمد پایانه‌ های مرزی و رفع موانع ترازیت تاکید کرد.