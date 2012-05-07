سهمیه آسیایی نفت آبادان با اشتباهات داور از دست رفت

علیرضا خلیلی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اشتباهات داوری علیه نفت در این فصل اظهار داشت: در شکستهای اخیرنفت آبادان در لیگ برتر یک سری عوامل غیرفنی تاثیر گزار بودند.

وی تصریح کرد: عوامل بیرونی به خصوص اشتباهات داوری که خیلی فاحش بود دلیل عدم کسب نتایج لازم نفت آبادان است.



سخنگوی باشگاه نفت آبادان افزود: در بازیهای نفت با تیمهایی همچون صبای قم، مس درکرمان، شاهین بوشهر در آبادان، فولاد در اهواز و بازی اخیر با نفت تهران، اشباهات داوری علیه نفت به گواه کارشناسان رخ دادکه منجر به ازدست رفتن امتیازات زیادی از تیم ما شد.



خلیلی نیا درپاسخ به این سئوال که چند مرتبه در مورد اشتباهات داوری نامه نگاری و شکایت کرده اید، گفت: در مورد اشباهات داوری، باشگاه صنعت نفت آبادان شش مورد نامه رسمی در قالب شکایت نامه به کمیته داوران فرستادیم و چندین بار به طور شفاهی با عسگری و عزیزمحمدی صحبت کردیم.



سخنگوی باشگاه نفت آبادان عنوان کرد: تنها جواب نامه بازی باصبای قم آمد که منجر به محرومیت داور بازی نفت آبادان و صبای قم شد ولی این امر نیز فایده ای نداشت.

صنعت نفت آبادان روز گذشته در دیدار با استقلال تهران در آبادان با نتیجه دو بر یک شکست خورد.