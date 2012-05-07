اجرای یک طرح جدید افزایش تولید نفت در خلیج فارس

محمود زیرکچیان زاده در گفتگو با مهر درباره جزئیات یک طرح افزایش تولید نفت در میدان رسالت در خلیج فارس، گفت: در حال حاضر عملیات تعمیر و احیای 4 حلقه چاه در میدان نفتی رسالت مراحل پایانی خود را پشت سر می گذارد.

مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران با اعلام اینکه پیش بینی می شود تا چند روز آینده حفاری این چاه‌های دریایی به پایان برسد، تصریح کرد: در مجموع با احیای این چهار حلقه چاه بیش از چهار هزار و 500 بشکه در روز به ظرفیت تولید نفت ایران در خلیج فارس افزوده می شود.

این مقام مسئول همچنین از نصب و راه اندازی پمپ‌های درون چاهی در چاه‌های قدیمی میدان بلال خبر داد و افزود: با این اقدام هم امکان حفظ و نگهداشت تولید نفت در میدان بلال فراهم می شود.

به گزارش مهر، در حال حاضر طرح افزایش تولید نفت میدان رسالت در دستور کار شرکت ملی نفت قرار دارد به طوریکه هدف از طرح توسعه نهایی میدان رسالت، افزایش تولید نفت خام این میدان از بیش از 10 هزار بشکه فعلی به حدود 47 هزار بشکه در روز است که نفت تولیدی در میدان رسالت با درجه EPI حدود 33 جز نفت‌خام‌های سبک ایران است.

این طرح همچنین با هدف افزایش ظرفیت تولید نفت خام میدان نفتی رسالت و بازیافت اضافی انباشتی 230 میلیون بشکه نفت خام و به منظور ایجاد تاسیسات سطح الارضی و سکو‌ها و 18 حلقه چاه تولیدی و 12 حلقه چاه تزریقی به انجام می‌رسد.

میدان نفتی رسالت در فاصله حدود 90-85 کیلومتری جزیره لاوان و در خلیج فارس قرار گرفته است. این میدان در سال 1969 میلادی کشف و در سال 1970 میلادی به بهره برداری رسید و شامل چهار مخزن است و تاکنون در این میدان 14 حلقه چاه حفر شده است؛ از عمده ترین موانع تولید از این چاه ها تولید آب و افت فشار جریانی آنها بوده است.

مجموعه سکوی رسالت از سه سکوی متصل به هم تشکیل شده است که شامل سکوی حفاری، سکوی بهره برداری و بخش های مسکونی و کارگاه ها می باشند. نفت تولید سکوی رسالت در بین راه با خط لوله نفت تولید سکوی رشادت مخلوط شده و با هم به جزیره لاوان ارسال می شود.

ورود 4 دکل جدید دریایی به خلیج فارس

وی در ادامه در خصوص آخرین وضعیت راه اندازی کارخانه جمع آوری گازهای همراه نفت در جزیره خارگ، توضیح داد: سال گذشته فاز اول طرح کارخانه ان.جی.ال خارگ در مدار بهره برداری قرار گرفت.

زیرکچیان‌زاده با تاکید بر اینکه با اجرای فاز اول این طرح زیست محیطی سال گذشته از سوختن روزانه 15 میلیون فوت مکعب گاز جلوگیری شد، اظهار داشت: برای سالجاری هم نصب و راه اندازی حدود 300 کیلومتر لوله گذاری دریایی و دو ایستگاه تقویت فشار در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره با بیان اینکه هم اکنون گاز تولیدی در فاز اول کارخانه ان.جی.ال خارگ در نیروگاه و صنایع پتروشیمی خارگ مورد استفاده قرار گرفته است، بیان کرد: با اجرای این طرح به زودی منابع مالی حاصل از سی.دی.ام این طرح زیست محیطی توسط شرکت خارجی محاسبه و در اختیار شرکت ملی نفت قرار می گیرد.

این مقام مسئول در ادامه در پاسخ به این سوال مهر که امسال برای توسعه ناوگان دکل‌های دریایی در خلیج فارس چه برنامه‌ای در دستور کار قرار گرفته است؟ گفت: هم اکنون تعداد 22 دکل و جک آپ دریایی در میادین مختلف نفت و گاز خلیج فارس(به‌استثنای پارس جنوبی) فعال است.

وی همچنین از امضای یک قرارداد جدید برای تامین چهار دکل جدید دریایی با پیمانکاران ایرانی خبر داد و افزود: بر اساس این قرارداد چهار دستگاه دکل حفاری دریایی 300 فوتی با قدرت 2 هزار اسب بخار به زودی در آبهای خلیج فارس فعال خواهند شد.