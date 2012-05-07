سرمربی تیم فوتسال سالکوی شاهرود بر کنار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم فوتسال سالکوی شاهرود پس از کسب نتایج ضعیف برکنار شد.

مدیرعامل باشگاه سالکوی شاهرود با اعلام اینکه سرمربی جوان این تیم به دلیل کسب نتایج ضعیف در رقابتهای لیگ دسته دو کشور برکنار شده است، گفت: این قطع همکاری در جهت بهبود وضعیت تیم صورت گرفته است.

احمد خرم افزود: در نشست هیئت مدیره با توجه به نتایج ضعیف این تیم تصمیم گرفته شد، علی زندی پور سرمربی این تیم از این پس دیگر همکاری نکند.

وی با بیان اینکه در هفته آینده سرمربی جدید را معرفی می کنیم، هدف از این تغییر را وارد کردن شوک به تیم عنوان کرد.

مدیرعامل باشگاه سالکوی شاهرود در پایان گفت: به دلیل نزدیک بودن بازی سالکوی شاهرود با نماینده اردبیل در جمعه این هفته هدایت تیم در این بازی بر عهده ابراهیم اصغری دستیار سرمربی قبلی است.

به گفته وی، تیم سالکوی شاهرود در پنج هفته اول رقابتهای لیگ فوتسال دسته دو کشور با نتایج ضعیفش، صاحب چهار شکست و یک تساوی شده است.

عزیمت ورزشکاران استان سمنان به مسابقات جهانی کیک بوکسینگ



سه بانوی ورزشکار استان سمنان برای اعزام به رقابتهای جهانی کیک بوکسینگ، انتخاب شدند.

سعیده فرد صانع ای در وزن منهای 55 کیلوگرم، حدیثه نوحی در وزن منهای 60 کیلوگرم و مینا کرمی در وزن منهای 65 کیلوگرم با موفقیت در رقابتهای انتخابی تیم ملی کیک بوکسینگ، جواز حضور در مسابقه های جهانی را کسب کردند.

این پیکارها در تهران برگزار شده بود و مسابقه های جهانی نیز خرداد ماه در ایتالیا برگزار می شود.

پومسه کار سمنانی در مسابقات آسیایی ویتنام خوش درخشید



احمد اخلاقی ورزشکار سمنانی که به همراه تیم ملی پومسه به رقابت های قهرمانی آسیا اعزام شده بود، موفق به کسب یک مدال طلا و یک مدال نقره و نیز به همراه تیم ملی نایب قهرمان آسیا شد.

دربخش تیمی که متشکل از احمد اخلاقی، علی سلمانی و مهدی صمدیان تبار نیز بود توانستند تنها مدال طلای آقایان کاروان اعزامی را کسب کنند.

همچنین اخلاقی در رده سنی بالای 39 سال در رده انفرادی نقره گرفت.

در پایان این رقابت ها کره جنوبی ، ایران و ویتنام به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

به گزارش مهر: اخلاقی در سال 2011 نیز موفق به کسب مقام سوم در مسابقات پومسه جهانی تکواندوی روسیه شده بود.