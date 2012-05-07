تأخیر مجدد انجام نخستین سفر خصوصی به فضا

به گزارش خبرگزاری مهر، تاریخ جدید پرتاب دراگون به سمت ایستگاه بین المللی فضایی آخرین تغییراتی است که شرکت اسپیس‌ایکس برای این پرواز اعلام کرده است.

تاریخ نخستین پرتاب کپسول دراگون به ایستگاه فضایی در ابتدا روز 30 آوریل (11 اردیبهشت ماه) اعلام شده بود، اما هفته گذشته این شرکت مستقر در کالیفرنیا تاریخ را تا 7 می ( 18 اردیبهشت ماه) به تعویث انداخت تا بررسی های نهایی روی نرمافزار این پرواز صورت گیرد.

کپسول فضایی دراگون که توسط موشک فالکون 9 به فضا پرتاب خواهد شد

درحالی که شرکت اسپیس ایکس اخیرا اعلام کرده که بعید به نظر می رسد پرواز روز 7 می ( 18 اردیبهشت ماه) انجام شود، همچنین براساس اعلام رسمی این شرکت تاریخ 19برای پرتاب درنظر گرفته شده و در صورت بروز هر مسئله ای تاریخ 22 می نیز به ایستگاه نیروی هوایی کیت کاناورال اعلام شده است.

براساس گزارش اسپیس، پرتاب دراگون در ماه می به این معنا است که این پرواز درست پس از آن که سایوز روسیه سه سرنشین جدید را به ایستگاه بین المللی فضایی منتقل می کند صورت خواهد گرفت. فضاپیمای سایوز روز 14 می ( 25 اردیبهشت ماه) از قزاقستان به فضا می رود و روز 17 می ( 28 اردیبهشت ) به ایستگاه بین المللی فضایی می رسد.

این تأخیرهای مکرر در نتیجه نیاز به بررسیهای بیشتر دراگون یا موشک فالکن 9 آن صورت می گیرد، چرا که این پرواز نخستین پرواز خصوصی به ایستگاه بین المللی فضایی است که یک نقطه عطف در این نوع سفرها به شمار می رود و ناسا و اسپیس ایکس نمی خواهند که این هرگونه مشکلی این فرآیند 100 میلیارد دلاری را به خطر بیاندازد.