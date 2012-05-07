به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه دائمی مسابقات فرهنگی هنری سفره‌های ایرانی اسلامی اعلام کرد که از بین نزدیک به 1500 اثر رسیده به این دبیرخانه از 345 عکاس، 770 اثردر بخش آزاد و 331 اثر در بخش ویژه که با موضوع سبزه هفت سین برگزار شده بود، مورد داوری نهایی قرار گرفتند و از این بین در مجموع 38 اثر به نمایشگاه راه یافتند.



بر اساس این گزارش در این جلسه داوری که روز شنبه مورخ 16 اردیبهشت ماه، در محل دفتر سایت لقمه برگزار شد هیات داوران متشکل از آقایان فرزاد هاشمی، محمد مهدی رحیمیان و حسن غفاری و محمدصالح حجت الاسلامی دبیر مسابقه حضور داشتند .



بر اساس این گزارش در پایان یک رقابت بسیار نزدیک و نفس گیر از میان آثار راه یافته به این مرحله، عکس هایی از جمشید فرجوند فردا از بیجار، حمیدرضا بازرگانی از زنجان، بدون رتبه و به طور مشترک، به عنوان آثار برتر بخش آزاد که با نگاهی عمومی به سفره هفت سین می پرداخت، انتخاب شدند. بنابر این به هر کدام از این آثار مبلغ 5 میلیون ریال جایزه نقدی به همراه یک لوح تقدیر تعلق خواهد گرفت.



از سویی دیگر آثاری از جواد عسکراوغلی از ارومیه و امیر عنایتی جایزه نقدی 3 میلیون ریالی بخش ویژه این دوره از مسابقه که به طور تخصصی تر به سبزه هفت سین توجه داشت را از آن خود کردند.



این گزارش حاکی است که در نهایت، از میان 1101 اثر داوری شده که حاصل تلاش 218 عکاس بود، 38 عکس از 26 عکاس به نمایشگاه راه یافتند که به عکس های برتر جوایز نقدی و سایر عکس ها مبلغ پانصدهزار ریال حق التصویر تعلق خواهد گرفت و برای تمامی هنرمندان گواهی شرکت صادر خواهد شد.



اسامی هنرمندانی که آثارشان به نمایشگاه راه پیدا کرده‌اند به همراه تعداد آثارشان عبارتند از: جمشید فرجوند فردا، جابر غلامی و سید رضا مهری هر کدام با سه عکس، حمید بازرگانی، جواد عسکر اوغلی، ببی منور پروانه حسینی، مهدی حاجیوند، داوود کهن ترابی و اسحاق آقایی هر کدام با دو عکس، طاهره عابدی، افسانه سلیمانی، علیرضا اسدپور، میثم امانی، حامد ضرابی، شادان عظیمی، مهدی عقیقی، احمد بازماندگان قشمی، مرضیه حیدری، سیدصادق حسینی، جاوید خدمتی، مهران مافی بردبار، محمد حسین نجاران، محسن نوروزی‌فرد، آرزو رحمانی خراسانی و حسین تهوری هر کدام با یک عکس.



شایان ذکر است چهارمین مسابقه عکاسی از سفره های هفت سین با مشارکت موسسه فرهنگی هنری توسعه هنرهای معاصر و سازمان فرهنگی هنری شهرداری(فرهنگسرای رویش) برگزار شده و دبیرخانه این مسابقه تلاش خواهد کرد که نمایشگاه این مسابقه را به زودی برگزار کند و در صورت وقوع تاخیر در این مهم به زودی جوایز نقدی و حق التصویر هنرمندان عزیز را پس از دریافت فایل اصلی آثار به حساب ایشان واریز خواهد کرد.



مسابقات فرهنگی هنری سفره های ایرانی اسلامی با موضوعات سفره های افطاری، سفره های حسینی، سفره های یلدا و هفت سین توسط سایت لقمه (بخش خصوصی) به طور مجزا و در سطح ملی و هر ساله برگزار می شود و هم اکنون چهار سال از عمر خود را سپری کرده و به زودی با برگزاری پنجمین دوره مسابقه عکاسی از سفره های افطاری پنج سالگی خود را جشن خواهد گرفت.