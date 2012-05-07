به گزارش خبرنگار مهر، همایش مدیریت مصرف برق ویژه مشترکان صنعتی با هدف آگاه سازی و اطلاع رسانی واحدهای تولیدی برای هماهنگی در تعطیلات تابستانی و کاهش مصرف برق در زمان پیک ظهر دوشنبه در سالن اجتماعات شرکت توزیع نیروی برق قزوین برگزار شد.

در این همایش که یوسف جبارزاده مدیرعامل شرکت توزیع ذنیروی برق استان قزوین، مدیران و کارشناسان واحدهای صنعتی و تولیدی استان هم حضور داشتند راههای صرفه جویی برق در صنایع برای کاهش هزینه ها مورد بررسی قرار گرفت.



سید باقر چگینی در این همایش گفت: در سال گذشته 82 واحد تولیدی توانستند در طرح کاهش مصرف برق مشارکت جدی کنند و با 424 مگاوات صرفه جویی بیش از 426 میلیون تومان پاداش به مدیران واحدهای صنعتی استان پرداخت شد.



وی افزود: ارزش صرفه جویی صورت گرفته در انرژی برق صنایع استان بالغ بر 400 میلیارد تومان برآورد می شود که در این زمینه در ردیف سه استان برتر کشور قرار گرفته ایم.

هدر رفت برق در استان هشت درصد



چگینی میزان هدر رفت برق در استان را هشت درصد اعلام کرد و تصریح کرد: میانگین هدر رفت انرژی در کشور 15 درصد است که با اقدامات مناسب و برنامه ریزی انجام شده این میزان به 50 درصد میانگین کشوری رسیده است.



این مسئول یادآورشد: میزان برق مصرفی در استان قزوین پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در ساعات اوج مصرف(پیک) از ساعات 11 صبح تا سه بعدازظهر 30 درصد کاهش یافته است.



معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین گفت بیان کرد: در حال حاضر 48.5 درصد برق استان در بخش صنعت، با حجم یک میلیارد و 750 میلیون کیلو وات ساعت در پیک مصرف، 18.31 درصد در بخش خانگی و 4.98 درصد در حوزه عمومی( دولتی و دستگاههای اجرایی) رسیده است که بیش از 75 درصد انرژی برق استان در حوزه تولید مصرف می شود که با توجه به میانگین 32 درصدی کشور، جایگاه قزوین در کشور منحصر به فرد است.



چگینی بیان کرد: در پنج سال گذشته میانگین مصرف برق استان قزوین سه میلیارد و 500 میلیون کیلو وات ساعت بوده است.



این مسئول یادآورشد: شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین با انجام کارهای زیربنایی، رفع اتصالات شبکه، تعویض وسایل اندازه گیری، تعویض ترانسفورماتورها، کابلی کردن شبکه های فرسوده، تعویض تاسیسات فرسوده در مناطق مختلف از جمله اقبالیه و تاکستان، در قالب پروژه کاهش تلفات توانسته است تلفات و هدر رفت انرژی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.



اولویت های امسال کاهش هدر رفت



چگینی در ادامه با بیان مهمترین برنامه های و اولویت های شرکت توزیع نیروی برق در سال جاری اظهارداشت: کاهش میزان تلفات، پیک مصرف، تسریع در پروژه ها و پایداری تاسیسات و شبکه برای جلب رضایت مشترکان در اولویت کارهای امسال قرار دارد.





معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین گفت: در حال حاضر در استان قزوین بیش از 460 هزار مشترک وجود دارد که سال گذشته نیز 28 هزار مشترک به افراد تحت پوشش افزوده شده است.



تعداد مشترکان صنعتی استان قزوین نیز بالغ بر سه هزار و 500 مشترک است.

واحدهای صنعتی استان قزوین در صورت صرفه جویی و مدیریت مصرف برق در ساعات پیک تابستان از پاداش های نقدی شرکت توزیع نیروی برق برخوردار می شوند.

