سه کتاب شعر و داستان از محمدرضا کلهر در نمایشگاه کتاب عرضه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه داستان سه اپیزودیک «یک وقت می‌بینید» و مجموعه شعرهای «و باد، ذهن منتشر شاعر» و «صد لحظه روشن از سرزمین تاریک من» در غرفه نشر داستان نمایشگاه کتاب عرضه شده است.

مجموعه داستان «یک وقت می بینید» دربردارنده 13 داستان است که هر داستان متشکل از سه داستان یا سه اپیزود به هم پیوسته است. مهمترین ویژگی این کتاب کثرت و تنوعی است که نویسنده در انواع راوی و شخصیت، انواع لحن و مضامین متنوع، ساختارهای تو در تو و فرمهای بدیع، گفتارهای ذهنی و تک گوییها وگفتارهای مستقیم و غیرمستقیم به کار برده است.

خواننده محوری و رویکرد مینی مالیستی در پدید آوردن داستان، خصیصه بارز دیگر این مجموعه داستان است. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه بعضی از این اپیزودها خود در عین پیوستگی با دو بخش دیگر داستان، مجزا و کامل هستند. مثلا داستان «قصاب و پروانه» در ارتباط با بخشها یا اپیزودهای دیگر به شکل ارگانیک و اندام‌وار است و درعین حال نیز به شکل فرادا و منتزع نیز داستان کامل و معناداری است.

محمدرضا کلهر ۱۵ عنوان کتاب در دست انتشار دارد و ۱۰ جلد آن آماده و در انتظار مجوز و انتشار است. این نویسنده و شاعر کرمانشاهی اشعار و داستانهایی نیز از انگلیسی ترجمه کرده است.

سه کتاب اخیر این نویسنده و شاعر در غرفه نشر داستان در نمایشگاه کتاب واقع در شبستان، راهرو 16 شمالی، غرفه شماره 21 عرضه شده‌اند.