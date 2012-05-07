۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۵۳

ثبت نام در جشنواره جوان خوارزمی تا پایان خرداد ادامه دارد

ثبت نام از متقاضیان شرکت در چهاردهمین جشنواره جوان خوارزمی تا پایان خرداد ماه جاری ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین جشنواره جوان جوان خوارزمی از سوی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران به منظور شناسایی، جذب و پرورش استعدادهای جوان کشور در زمینه های مختلف علمی و صنعتی برگزار می شود.

محققان و پژوهشگران در سطوح دانش آموزی و دوره های کاردانی آموزش و پرورش می توانند تا پایان خردادماه با مراجعه به سامانه الکترونیکی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران به آدرس http://kharami.ir نسبت به ثبت نام الکترونیکی خود اقدام کنند.
 
برگزیدگان این جشنواره در آذر ماه همزمان با برگزاری جشنواره بین المللی خوارزمی تقدیر خواهند شد.
