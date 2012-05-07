ثبت نام در جشنواره جوان خوارزمی تا پایان خرداد ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین جشنواره جوان جوان خوارزمی از سوی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران به منظور شناسایی، جذب و پرورش استعدادهای جوان کشور در زمینه های مختلف علمی و صنعتی برگزار می شود.

محققان و پژوهشگران در سطوح دانش آموزی و دوره های کاردانی آموزش و پرورش می توانند تا پایان خردادماه با مراجعه به سامانه الکترونیکی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران به آدرس http://kharami.ir نسبت به ثبت نام الکترونیکی خود اقدام کنند.

برگزیدگان این جشنواره در آذر ماه همزمان با برگزاری جشنواره بین المللی خوارزمی تقدیر خواهند شد.