به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد سیدپور صبح دوشنبه در جریان بازدید از گلخانه های شهرستان ورمین افزود: در بخش تولید با توجه به تجربه و کار علمی کارشناسان جهاد کشاورزی، شرکتها و کلینیکها، مدیریت کنترل تلفیقی آفات به خوبی در حال گسترش و عملیاتی شدن است و انتظار می رود در بخش بازاررسانی حلقه و چرخه این نوع تولید کامل شود.

وی در خصوص تفاوت گذاشتن بین محصول سالم و سم زده تأکید کرد: در حال حاضر به دنبال این هستیم، با تفاوت گذاشتن بین این دو نوع محصول، مصرف کنندگان به استفاده از محصول بدون سم ترغیب شوند.

گفتنی است در روش کنترل تلفیقی آفات(IPM) توسط رهاسازی عوامل طبیعی با آفات موجود در گلخانه ها مبارزه می شود.

به عنوان مثال برای مبارزه و کنترل آفات تریپس و کنه تار عنکبوتی در گلخانه های توت فرنگی، عوامل طبیعی مثل اسپایدکی اسپیکال تریپورال و ... رهاسازی شده و برای مبارزه با قارچهای خاکزی از تریانوم استفاده می شود.