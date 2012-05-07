حرکت در راه تعالی هدف جشنواره امسال تولیدات استانی حوزه هنری است

به گزارش خبرنگار مهر؛ صبح امروز؛ دوشنبه 18 اردیبهشت نشست خبری سومین جشنواره تولیدات استانی حوزه هنری با حضور مجید مصلحی؛ مدیرکل امور استان‌ها و مدیر جشنواره،‌ علی قربانی؛ مدیر مرکز محافل و جشنواره‌ها و غلامرضا قاسمی دهشالی؛ دبیر جشنواره برگزار شد.



در ابتدای این نشست مصلحی گفت: سومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری از 25 تا 28 اردیبهشت با حضور مجموعه متراکمی از هنرمندان، اساتید، پیشکسوتان، مدیران فرهنگی از سراسر کشور در ترکیبی از رشته‌های هنری در کرمانشاه برگزار خواهد شد.



وی افزود: امروز جشنواره‌های بسیاری چه در سطح منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی در ایران برگزار می‌شود که به احتمال در مقایسه به آنچه در حوزه هنری رخ می‌دهد شاید بسیار باشکوه‌تر و پرجلوه‌ترند اما آنچه جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی را از دیگر جشنواره‌ها متمایز و برجسته می‌کند نه شکوه و جلوه و شیوه برگزاری آن است که بلکه توجهی است از یک سو به همه گونه‌ها و گرایش‌های هنری از جمله هنرهای تصویری، نمایشی، تجسمی، موسیقی، ادبیات و ادبیات پایداری، پژوهش و نشر شده و از جهت دیگر در اهدافی نهفته است که این جشنواره برای تحقق آن شکل گرفته و پیروی از یک نظام برنامه ریزی را در آن دنبال می‌کند.



وی ادامه داد:‌ بزرگان به ما آموخته‌اند در مواجهه با هر پدیده باید سه محور را در نظر بگیریم: تشخیص، تثبیت و تعالی. ما از چند سال قبل در بررسی فعالیت‌های مراکز استانی و نسبت آن با ماموریت‌های تعریف شده برای حوزه هنری به یک سری موارد و تشخیص‌هایی رسیدیم.



مصلحی بیان کرد: اکثر مراکز استانی حوزه هنری فعالیت محورند نه تولید محور و مجموعه فعالیت‌های خوبی هم صورت می‌گیرد ولی اگر یک فعالیت تبدیل به محصول نشود و در دسترس مخاطب قرار نگیرد این حرکت ناقص است.



وی با بیان اینکه بررسی‌ها نشان می‌داد اکثر فعالیت‌های فرهنگی هنری فاقد پیروی از یک نظام مسنجم برنامه ریزی است گفت: گاهی سلیقه‌ها و توانمندی‌های مدیران و مجموعه‌ها هرچند نتایج خوبی داشت ولی جایگزین برنامه‌ها می شد و با رفتن آدم‌ها برنامه‌ها عوض می‌شد.





وی با انتقاد از روند بودجه‌بندی استان‌ها گفت:‌ منابع مالی و مجموعه حرکت‌های جدی معطوف به مرکزنشین‌ها بود و لابی در کسب این منابع و توزیع در این منابع نقش اساسی داشت.



مدیر کل امور استان‌های حوزه هنری بیان کرد: نقش مرکز نشین‌ها در عرصه فعالیت‌های مراکز استانی به جای حمایت و نظارت میل شدید به تصد‌ی‌گری داشت. انتظار بی‌حد و حصر از هنرمندان برای حضور در همه صحنه‌ها موجب بروز مشکلاتی برای خلاقیت آنها و گاهی برای مسئولین می‌شد. تب اجرا در بین مسئولین فرهنگی و هنری و تمایل به ارایه آمار کمی که کمتر در حوزه فرهنگی کاربرد دارد موجب عدم توجه کافی به اثربخشی و کیفیت برنامه‌ها شده بود.



وی ادام داد: عدم توجه به حضور روزافزون تکنولوژی و تاثیر آن بر کارکردهای فرهنگی و هنری و عدم توجه به مزیت‌های رقابتی در استفاده از این تکنولوژی موجب کاهش سطح توسعه و اثرگذاری در تولید پیام بود و هست. عدم توجه به ماموریت‌های اصلی تعریف شده برای دستگاه‌های فرهنگی و هنری در هر بخش و گاهی تولید پیام‌های متناقض با ماموریت‌ها و همچنین عدم توجه به نیاز مخاطب، ذائقه و نحوه ارزیابی و تحلیل مخاطب از همه مسایل ی بود که می‌توان نام آن را تشخیص شرایط موجود دانست.



وی در مورد جشنواره‌ سوم توضیح داد: ایجاد جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی برای رسیدن به مطلوب خود باید برای این تشخیص‌ها سیاست‌گذاری و برنامه ریزی می شد و اهدافی را تعریف می‌کرد که شاید وجه تمایز آن با سایر جشنواره‌ها باشد. این جشنواره داخلی ولی در سطح ملی شامل ترکیبی از همه رشته‌ها و در گستره جغرافیای کشور و توجه به هنر و فرهنگ خارج از تهران است.



مصلحی در مورد اهداف جشنواره توضیح داد: شناخت توانمندی مراکز استان‌ها، عرضه آثار هنری مراکز استانی به جامعه هنری کشور، ایجاد فضای سالم رقابتی میان هنرمندان جوان و متعهد سراسر کشور و کشف و جذب این استعدادها، تاکید بر خلق نمونه متناسب با ماموریت‌های سازمانی به همراه تولید انبوه و تبدیل شدن آن به محصول، انتقال تجربه‌های هنری هنرمندان، پیشکسوتان و مدیران سراسر کشور در فضای صمیمی و دوستانه و اینکه بپذیریم تهران قلب ایران هست ولی ایران تنها تهران نیست و استان‌ها هر یک قسمت‌هایی از یک پیکره باشکوه به نام ایران اسلامی است که اگر کارکردهای آن را نبینیم یا نشناسیم و استفاده نکنیم از ظرفیت اصلی این پیکره محروم مانده‌ایم.



وی جشنواره سوم را آینه‌ای از فعالیت‌های فرهنگی و هنری مجموعه‌ای از هنرمندان و همکاران ما در گستره کشور توصیف کرد و خواستار داوری و نقد این جشنواره شد تا نقاط قوت برجسته و نقاط ضعف را نشان دهد.



وی در مورد کارهای که در این جشنواره در کرمانشاه انجام خواهد شد گفت: افتتاح سینما آزادی کرمانشاه که به همت استاندار محترم، مجموعه مدیریت سینما شهر و حوزه هنری پیگیری شده است. رونمایی تعداد زیادی کتاب در حوزه ابدیت پایداری که در تاریخ کشور کار بی نظیری است. یادمان مرصاد و برگزاری شب خاطره در منطقه مرصاد با حضور فرمانده ارشد دوران دفاع مقدس و ایجاد نمایشگاه دایم کتاب و عکس و بخش اطلاعات الکترونیک در این محل حدود 200 عنوان کتاب. تقدیر از پیشکسوتان استانی مرتبط با حوزه هنری. بزرگداشت حضرت آیت‌الله نجومی با عنوان عامل برجسته و هنرمند برجسته کرمانشاه که سالها از نزدیک با حوزه هنری همکاری داشته‌اند. دعوت از اصحاب رسانه، اساتید و هنرمندان و مدیران برای شرکت در این جشنواره که خودش به دلیل حجم حضور آثار در موضوعات مختلف و حضور هنرمندان از سراسر کشور فرصتی است برای ظرفیت شناسی در این زمینه و نقد سازنده و امید به آینده.



در ادامه قاسمی دهشالی؛ دبیر جشنواره سوم در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد اینکه چرا کرمانشاه را انتخاب کرده‌اند گفت: استان کرمانشاه کلان شهری است که محروم بوده است استانی که دروازه ورود اسلام به ایران زمین و نقش اساسی در دوران دفاع مقدس از شروع تا پایان که عملیات مرصاد بود داشته است. شهر علما و بزرگانی چون آیت‌الله نجومی و دیگر بزرگان. همچنین مردمی مهمان نواز، غریب نواز، دارای صفات پهلوانی و با وجود چند قومیتی حفظ برادری و در کنار هم بودن را خوب تجربه کرده‌اند.



همچنین مصلحی در پاسخ به خبرنگاری در مورد اینکه چرا اردیبهشت را برای جشنواره انتخاب کردید؟ توضیح داد: معمولاً اکثر فعالیت‌های جشنواره‌ای در نیمه دوم سال بروز و ظهور دارد و در تقویم جشنواره‌ها خبری در این ایام نیست.



مصلحی در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد دلیل تاخیر برای برگزاری دوره سوم جشنواره و افتادن فاصله زیاد بین دوره دوم و سوم توضیح داد: این یک جشنواره داخلی است و شرکت‌کننده عام و فراخوان عام ندارد. جشنواره اول تولیدات استانی حوزه هنری شناخت مشکلات، جشنواره دوم تثبیت کارهای درست و حذف نادرستی‌ها بود و جشنواره امسال که جشنواره سوم است را می‌توان جشنواره‌ای نامید که در راه تعالی حرکت می‌کند.