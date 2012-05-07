مجید جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شکست فولادخوزستان برابر ملوان بندرانزلی تصریح کرد: هشت هفته پیش ما صاحب همه چیز بودیم اما الان از همه چیز به هیچ رسیده‌ایم. آن موقع ما جزو شش تیم اول جدول بودیم و می‌توانستیم تا رده چهارم هم صعود کنیم اما برخی مشکلات دست به دست هم داد تا به رغم بازی‌های خوب نتوانیم به هدف‌مان برسیم.

وی با تاکید بر اینکه دریافت 12 گل در هشت بازی گذشته برایش قابل هضم نیست، یادآور شد: من پیش از این در تمام تیم‌هایی که کار کرده بودم در نیم فصل دوم بهتر نتیجه می‌گرفتم اما الان روند ما هشت هفته است که افت کرده. نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد که ما به این وضعیت دچار شدیم. ما در این چند مسابقه به خصوص در بازی با ملوان طوری گل خوردیم که انگار تازه فوتبال را شروع کرده‌ایم.

سرمربی فولاد درباره شائبه کم کاری بازیکنان این تیم خاطرنشان کرد: نمی‌دانم، من نمی‌توانم در این خصوص اظهارنظر کنم. این چیزی نیست که آدم بتواند فی البداهه درباره آن حرف بزند.

"آیا در این مدت به عملکرد بازیکنان فولاد مشکوک نشده‌اید؟"، جلالی پس از چند ثانیه مکث و سکوت در پاسخ به این سئوال گفت: فکر نمی‌کنم. بازیکنان ما در زمین خوب بازی می‌کنند اما گل‌هایی که می‌خوریم باور نکردنی و غیرقابل تحمل است. در مجموع امسال یک فصل عجیبی را در فولاد داشتم که در تمام مدت مربیگری‌ام کمتر به یاد دارم. ما بدشانسی‌های زیادی داشتیم و به رغم اینکه بهترین بازی‌ها را انجام می‌دادیم، از کسب سه امتیاز ناتوان بودیم.

وی در ادامه گفت: بازیکنان ما در خط دفاع بد و ضعیف بازی کردند. ما اشتباهات جبران ناپذیری در این خط داشتیم. بعد از بازی با راه آهن روی این مشکلات تمرین کردیم اما وقتی دیدیم این مشکلات با تمرین حل نمی‌شود دست به تغییر ترکیب دفاعی زدیم. این تغییر در یکی دو بازی خوب بود اما در دیدار با ملوان بازهم روی کرنر و ضربه ایستگاهی گل خوردیم.

سرمربی فولاد با بیان اینکه سال سختی را در فولاد پشت سر گذاشته است، تاکید کرد: از ابتدای فصل بازیکنان اصلی تیم دچار آسیب دیدگی شدند و من مهره‌های زیادی برای بازی دادن نداشتم. اگر نگاه کنید آرش افشین تقریبا در دو سوم بازی‌ها غایب بوده و نوروزی هم نصف مسابقات را به خاطر مصدومیت از دست داد. من 14 بازیکن را برای اولین بار در لیگ بازی دادم که گفتن آن در حرف ساده است اما کسانی که خاک خورده‌های فوتبال می‌دانند که چنین کاری ساده نیست.

جلالی افزود: وقتی تنها هستم با خودم فکر می‌کنم که چرا تیم فولاد امسال به این شرایط دچار شده است. با وجود این به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسم. این موضوع بیشتر مرا اذیت می‌کند. از اول فصل چیزهای عجیب زیادی در فولاد دیدم. ما روی هر کدام از مشکلات که کار کردیم بیشتر ضربه خوردیم. به عنوان مثال هر چه روی پنالتی‌ها تمرین کردیم بیشتر آنها را از دست دادیم، یا هرچه تمرین کردیم که از روی ضربات ایستگاهی و پرتاب اوت گل نخوریم، بازهم اکثر گل‌های‌مان را از همین طریق دریافت کردیم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش در خصوص ادامه همکاری‌اش با باشگاه فولاد با توجه به نتایج اخیر این تیم تاکید کرد: اول از همه خودم بابت این نتایج ناراحتم. من به باشگاه حق می‌دهم که از این روند ناراحت و ناراضی باشد. در هر صورت باشگاه فولاد می‌تواند هر چیزی را که به صلاحش است انجام بدهد.

جلالی در پاسخ به این سئوال که "آیا تمایلی برای ادامه همکاری با فولاد دارد یا خیر؟"، گفت: دوست دارم مربی باشگاهی باشم که مسئولان آن بدانند چه کار می‌کنم. وقتی احساس می‌کنم باشگاه در مورد من به تردید افتاده است دیگر احساس خوبی برای ماندن ندارم. به همین خاطر به صلاح نمی دانم فصل بعد در فولاد بمانم، به خصوص اینکه از شش هفته پیش شنیده‌ام باشگاه فولاد برای فصل بعد با مربیان دیگر صحبت کرده است.

تیم فوتبال فولاد خوزستان روز یکشنبه و در چارچوب هفته سی و سوم لیگ برتر مقابل ملوان با دو گل شکست خورد.