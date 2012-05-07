مراسم تحلیف ریاست جمهوری روسیه آغاز شد

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از شبکه خبری بی.بی.سی، این مراسم با سخنرانی "دیمیتری مدودف" آغاز شد و هم اکنون با ورود "ولادییمیر پوتین" به کرملین در حال پیگیری است.

این برای سومین دوره است که ولادیمیر پوتین عهده دار پست ریاست جمهوری روسیه می شود.