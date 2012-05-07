مراسم تحلیف ریاست جمهوری روسیه آغاز شد

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از شبکه خبری بی.بی.سی، این مراسم با سخنرانی "دیمیتری مدودف" آغاز شد و هم اکنون با ورود "ولادییمیر پوتین" به کرملین در حال پیگیری است.
این برای سومین دوره است که ولادیمیر پوتین عهده دار پست ریاست جمهوری روسیه می شود.
شبکه های خبری از آغاز مراسم تحلیف ریاست جمهوری روسیه و حضور دوباره "ولادیمیر پوتین" در کرملین گزارش می دهند.
به گزارش خبرگزای مهر به نقل از شبکه خبری بی.بی.سی، این مراسم با سخنرانی "دیمیتری مدودف" آغاز شد و هم اکنون با ورود "ولادییمیر پوتین" به کرملین در حال پیگیری است.
این برای سومین دوره است که ولادیمیر پوتین عهده دار پست ریاست جمهوری روسیه می شود.
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