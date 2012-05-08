علم باید توام با اخلاق و ایمان باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کل دادگستری استان کرمان در مراسم نخستین جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه علمی و کاربردی دادگستری گفت: عامل ماندگاری علم همراهی آن با اخلاق و ایمان است که می تواند عامل توفیق و سعادت انسان شود.

حجت الاسلام علی توکلی افزود: علم بدون اخلاق و ایمان آرامش بخش و نجات بخش نیست و انسان را به سوی سعادت و بهروزی سوق نخواهد داد.

وی حداقل آورده تحصیل را رعایت احترام و حرمت استاد دانست و اظهار داشت : متاسفانه در جامعه این اصل نیز مغفول مانده و احترام به استاد کم رنگ شده است.

این مسئول قضائی بیان داشت: یکی از افتخارات حوزه های علمیه ، فخر به شاگردی نمودن در نزد اساتید بزرگ است که این مهم در دانشگاه بسیار کم رنگ بوده و ارتباط عواطف و معارف رنگ باخته است.

رئیس کل دادگستری استان تصریح کرد: مطالعه روزنامه و توجه به رادیو و تلویزیون به تنهائی عامل پویائی و روزآمدی نیست بلکه انسان باید در برنامه خود مطالعه کتبی را قرار دهد که هم غذای روح او بوده و هم چراغ راه زندگی فردی و اجتماعی او باشد.

برگزاری اولین جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی دادگستری

رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد دادگستری در مراسم نخستین جشن فارغ التحصیلی دانشجویان این دانشگاه گفت: رضایتمندی از یک دستگاه در گرو برخورداری از نیروی انسانی مجرب و کارآمد است.

یدالله موحد افزود: نیروی انسانی هر دستگاه نیازمند آموزش مستمر است و دادگستری در جهت ارتقاء سطح علمی و پویایی و کارآمدی نیروی انسانی اقدام به تاسیس دانشگاه علمی و کاربردی نموده است.

وی یادآورد شد: دادگستری دارای منابع خوبی در عرصه تدریس است و با کمک از قضات با تجربه ، وکلا و کارشناسان آموزش مطلوبی را ارائه خواهد داد.

دادستان کرمان ابراز امیدواری کرد: با همت بلند اساتید مجرب دانشگاه اعم از قضات ، وکلا و کارشناسان گامهای موثر و بلندی در جهت ارتقاء سطح علمی دانشجویان برداشته شود.

موحد، دانشگاه علمی کاربردی دادگستری را دارای شرایط عالی معرفی کرد و بیان داشت : این دانشگاه دارای فضای آموزشی مناسب، کلاسهای مجهز و اساتید مجرب است.

