علم باید توام با اخلاق و ایمان باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کل دادگستری استان کرمان در مراسم نخستین جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه علمی و کاربردی دادگستری گفت: عامل ماندگاری علم همراهی آن با اخلاق و ایمان است که می تواند عامل توفیق و سعادت انسان شود.
حجت الاسلام علی توکلی افزود: علم بدون اخلاق و ایمان آرامش بخش و نجات بخش نیست و انسان را به سوی سعادت و بهروزی سوق نخواهد داد.
وی حداقل آورده تحصیل را رعایت احترام و حرمت استاد دانست و اظهار داشت : متاسفانه در جامعه این اصل نیز مغفول مانده و احترام به استاد کم رنگ شده است.
این مسئول قضائی بیان داشت: یکی از افتخارات حوزه های علمیه ، فخر به شاگردی نمودن در نزد اساتید بزرگ است که این مهم در دانشگاه بسیار کم رنگ بوده و ارتباط عواطف و معارف رنگ باخته است.
رئیس کل دادگستری استان تصریح کرد: مطالعه روزنامه و توجه به رادیو و تلویزیون به تنهائی عامل پویائی و روزآمدی نیست بلکه انسان باید در برنامه خود مطالعه کتبی را قرار دهد که هم غذای روح او بوده و هم چراغ راه زندگی فردی و اجتماعی او باشد.
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