عمق بخشی به آموزه های دینی مدنظر معلمان قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کمالی صبح دوشنبه در مراسم صبحگاه سپاس کارکنان نیروی انتظامی به مناسبت هفته معلم در مقر فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان اردکان، هویت بخشی به جوانان را از جمله مهمترین رسالت های معلمین عنوان کرد.

وی افزود: امروز دشمنان اسلام و ایران با تاسی به جنگ نرم و رواج فرهنگ ابتذال و بی بند و باری در بین جوانان سعی دارند تا جوانان که سرمایه‌های اصلی انقلاب اسلامی محسوب می‌شوند را منحرف کنند.

فرماندار اردکان تصریح کرد: چنانچه معلمان با بصیرت به این خطرات بنگرند می‌توانند از گرایش جوانان به سمت دشمن و معضلات اجتماعی از قبیل اعتیاد بی‌بند و باری بدحجابی جلوگیری کنند.

کمالی اضافه کرد: عمق بخشی به معرفت و آموزه های دینی همچنین توجه به تغییر نگاه دانش آموزان از اوان کودکی از دیگر وظایف معلمین در نظام اسلامی است.

وی تصریح کرد: حضور و نگاه متفاوت یک معلم می تواند در حرکت دانش آموزان تاثیر مهمی بر جای بگذارد و آنان را به سعادت دنیوی و اخروی رهنمون سازد.

در این مراسم از مسئولان اداره آموزش و پرورش شهرستان اردکان و تعدادی از مدیران دبیرستان های شهر اردکان که در تعامل و هماهنگی با پلیس تلاش کردند، تقدیر شد.