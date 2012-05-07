محکم کاری مجلس برای قانون مند کردن دولت در اجرای هدفمندی یارانه ها

عماد حسینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر اظهارداشت: در جلسه امروز کمیسیون تلفیق تبصره ای به بند مربوط به قانون هدفمندی یارانه ها اضافه شد که براساس آن دولت مجاز به جابه جایی اعتبارات موضوع این بند نیست و سهم تولید و بهداشت و درمان و بیمه بیکاری را باید به طور کامل به بخش های ذی ربط تخصیص دهد و یارانه اعمال شده در این قانون را به طور کامل انجام دهد.

وی افزود: کمیسیون تلفیق با تصویب این تبصره بر اجرای کامل قانون توسط دولت تاکید کرد تا اجرای این قانون مانند فاز اول ناقص نباشد.

به گزارش مهر، کمیسیون تلفیق مجلس با وجود آنکه روز شنبه 54 هزار میلیارد تومان برای اعتبارات هدفمندی یارانه ها به تصویب رسانده بود در جلسه امروز ، 10 هزار میلیارد تومان از ردیف بودجه 91 به این اعتبارات افزود و با اختصاص دو هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری اعتبارات هدفمندی یارانه ها را به 66 هزار میلیارد رساند.

از این میزان 48 هزار میلیارد تومان برای سهم خانوار، 10 هزار میلیارد تومان سهم تولید و 6 هزار میلیارد تومان هم برای سلامت در نظر گرفته شده است و برای بیمه بیکاری نیز 2 هزار میلیارد تومان اختصاص می یابد.