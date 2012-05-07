دو سارق در سمنان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالفضل ایجی پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام اینکه دو جوانی که برای تامین هزینه های اعتیاد دست به سرقت زده بودند، دستگیر شدند، افزود: سرقت، استعمال و توزیع مواد مخدر و داشتن روابط نامشروع از دیگر اتهامات این دو جوان است.

سرهنگ ایجی گفت: ماموران انتظامی این فرماندهی یکشنبه شب دو جوان را به جرم سرقت موتور سیکلت بازداشت کردند.

وی افزود: طی بررسیها مشخص شد این دو نفر با همان موتورسیلکت سرقتی اقدام به توزیع مواد مخدر در شهر سمنان می کردند.

ایجی گفت: در بازرسی ماموران از محل زندگی متهمان که با هماهنگی مقام قضایی انجام شد تعدادی فیلم و عکس مبتذل به دست آمد.

به گفته جانشین فرماندهی انتظامی سمنان، متهمان با تشکیل پرونده، تحویل مرجع قضایی شدند.

وی اظهار داشت: پلیس تمام توان خود را در مبارزه با سوداگران مرگ به کار گرفته و مردم نیز باید با احساس مسئولیت، نیروی انتظامی را در این امر مهم یاری کنند.