رحیم مصدق در گفتگو با مهر از برنامه بیمه مرکزی برای بازنگری تمامی آئین نامه های بیمه ای خبرداد و گفت: این موضوع اخیرا در دستور کار بیمه مرکزی قرار گرفته است.

عضو هیئت عامل بیمه مرکزی ایران با بیان اینکه کمیته امور فنی بیمه مرکزی وظیفه بازنگری در تمامی آئین نامه ها را برعهده دارد، تصریح کرد: کارگزاری ها و نمایندگان بیمه می توانند نظرات خود را در این زمینه به کمیته مذکور ارائه دهند.

وی با بیان اینکه فضای بازار بیمه یک فضای رقابتی است، عنوان کرد: شرکت های بیمه باید با توجه به واقعیت های بازار در این فضا فعالیت داشته باشند.

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی ایران با تاکید بر اینکه ضریب نفوذ بیمه کاهش نیافته است، اظهارداشت: نرخ رشد صنعت بیمه در مقایسه با بسیاری از بخش های اقتصادی بیشتر است.

مصدق بر توسعه صنعت بیمه تاکید کرد و گفت: توسعه صنعت بیمه نیازمند یک شبکه فروش قوی است تا بتوان راهکارهایی برای افزایش ضریب نفوذ بیمه و در عین حال رشد کیفی آن پیدا کرد.