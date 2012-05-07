خوردن مایعات فراوان به همراه غذا باعث ریفلاکس مری می شود

دکتر حسین نیلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ریفلاکس مری بازگشت اسید معده به مری است که با اصلاح عادات غذایی می توان امکان ابتلا به آن را کاهش داد.

وی با اشاره به بعضی عادات نادرست غذایی گفت: خوردن مایعات فراوان به همراه غذا، در حالت سیری و با عجله غذا خوردن، پرخوری و مصرف میوه بلافاصله پس از وعده های اصلی غذا از جمله مواردی هستند که باید در عادات غذایی افراد اصلاح شوند.

نیلی با بیان اینکه برخی غذاها نیز امکان ابتلا به ریفلاکس را تشدید می کنند، افزود: فست فودها، غذاهایی مانند آش و سوپ در افزایش امکان ایجاد ریفلاکس مری موثر هستند و بهتر است مواردی مانند قهوه، شیرینی و خصوصا شیرینی خامه ای، چای و نوشابه های گازدار را با احتیاط مصرف کرد.

این فوق تخصص گوارش عنوان کرد: درمان دارویی ریفلاکس در مواردی انجام می شود که با اصلاح عادات غذایی و کاهش وزن بیمار نتوان آن را کنترل کرد و معمولا درمان این بیماری به صورت طولانی مدت در نظر گرفته می شود.

نیلی با بیان اینکه تجویز آنتی اسید از درمان های قدیمی ریفلاکس است که امروزه کاربردی ندارد، افزود: استفاده از داروهای ضدگیرنده هیستامین نوع 2، همچنان برای درمان این بیماری رایج است اما اصلی ترین نوع درمان ریفلاکس که نوعی روش برای صحت تشخیص نیز محسوب می شود، استفاده از مهارکننده های پمپ ترشح اسید در معده است.