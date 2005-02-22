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۴ اسفند ۱۳۸۳، ۱۵:۲۸

رئيس دانشگاه علوم پزشكي كرمان در گفتگو با "مهر":

پذيرش 600 مصدوم در بيمارستان هاي كرمان

رئيس دانشگاه علوم پزشكي كرمان گفت: آمارهاي رسمي از كشته شدن 320 نفر از زلزله زدگان كرمان خبر مي دهد.

دكتر ايرج شريفي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: تا كنون 600 نفر از آسيب ديدگان زلزله كرمان در بيمارستانهاي اين شهرستان پذيرش شده اند كه  از اين تعداد 350 نفر به صورت سرپايي درمان شده و بقيه افراد در اين بيمارستانها بستري شده اند.

وي ادامه داد: 150 نفر از مصدومان ناشي از اين زلزله در بيمارستان هاي سينا و امام علي( ع) شهرستان زرند و بيش از 200 نفر از حادثه ديدگان در بيمارستان باهنر كرمان بستري كه اغلب آنها دچار شكستگي ها و جراحات سخت شده اند.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي كرمان تصريح كرد: در مسير كوهستاني منتهي به يكي از روستاها نيز به علت ريزش كوه و ارتفاعات هنوز اطلاع دقيقي از تعداد مجروحان و كشته شدگان نيست كه امدادگران هم اكنون در حال نجات و خارج كردن اين روستائيان با استفاده از هلكوپتر هستند و به زودي تعداد اين افراد نيز مشخص خواهد شد.

کد مطلب 159595

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