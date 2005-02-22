پذيرش 600 مصدوم در بيمارستان هاي كرمان

دكتر ايرج شريفي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: تا كنون 600 نفر از آسيب ديدگان زلزله كرمان در بيمارستانهاي اين شهرستان پذيرش شده اند كه از اين تعداد 350 نفر به صورت سرپايي درمان شده و بقيه افراد در اين بيمارستانها بستري شده اند.

وي ادامه داد: 150 نفر از مصدومان ناشي از اين زلزله در بيمارستان هاي سينا و امام علي( ع) شهرستان زرند و بيش از 200 نفر از حادثه ديدگان در بيمارستان باهنر كرمان بستري كه اغلب آنها دچار شكستگي ها و جراحات سخت شده اند.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي كرمان تصريح كرد: در مسير كوهستاني منتهي به يكي از روستاها نيز به علت ريزش كوه و ارتفاعات هنوز اطلاع دقيقي از تعداد مجروحان و كشته شدگان نيست كه امدادگران هم اكنون در حال نجات و خارج كردن اين روستائيان با استفاده از هلكوپتر هستند و به زودي تعداد اين افراد نيز مشخص خواهد شد.