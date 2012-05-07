  1. بین الملل
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۵۱

الهندی اعلام کرد؛

هشدار جهاد اسلامی به صهیونیستها درباره انتفاضه سوم فلسطین

هشدار جهاد اسلامی به صهیونیستها درباره انتفاضه سوم فلسطین

یکی از اعضای دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی فلسطین درباره شعله ور شدن آتش انتفاضه سوم در صورت شهادت اسیران در بند رژیم صهیونیستی هشدار داد.

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از خبرگزاری معا، "محمد الهندی" عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت : در صورتی که یک نفر از اسیران فلسطینی که دست به اعتصاب غذا زده اند شهید شوند انتفاضه سوم علیه اشغالگران رخ خواهد داد.

وی افزود: گروههای فلسطینی درسی فراموش نشدنی به اشغالگران خواهند داد  و نبرد معده های خالی در واقع مبارزه همه فلسطینی هاست.

الهندی خطاب به اسیران فلسطینی که دست به اعتصاب غذا زده اند بیان کرد: همه گروههای فلسطینی همبستگی کاملی با اسیران دارند و این موضوع(اعتصاب اسیران) عاملی برای وحدت همه فلسطینی ها خواهد شد.

این مسئول جهاد اسلامی افزود: همه ملت فلسطین باید با اسرای فلسطینی دربند رژیم صهیونیستی همدردی کنند و دست به تظاهرات گسترده بزنند حتی اگر این تظاهرات به درگیری با اشغالگران منجر شود.

الهندی همچنین از کشورهای عربی خواست که سفارتخانه رژیم صهیونیستی را ببندند و سفرای رژیم را اخراج و اشغالگران را رسوا کنند.

کد مطلب 1595950

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