هشدار جهاد اسلامی به صهیونیستها درباره انتفاضه سوم فلسطین

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از خبرگزاری معا، "محمد الهندی" عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت : در صورتی که یک نفر از اسیران فلسطینی که دست به اعتصاب غذا زده اند شهید شوند انتفاضه سوم علیه اشغالگران رخ خواهد داد.

وی افزود: گروههای فلسطینی درسی فراموش نشدنی به اشغالگران خواهند داد و نبرد معده های خالی در واقع مبارزه همه فلسطینی هاست.

الهندی خطاب به اسیران فلسطینی که دست به اعتصاب غذا زده اند بیان کرد: همه گروههای فلسطینی همبستگی کاملی با اسیران دارند و این موضوع(اعتصاب اسیران) عاملی برای وحدت همه فلسطینی ها خواهد شد.

این مسئول جهاد اسلامی افزود: همه ملت فلسطین باید با اسرای فلسطینی دربند رژیم صهیونیستی همدردی کنند و دست به تظاهرات گسترده بزنند حتی اگر این تظاهرات به درگیری با اشغالگران منجر شود.

الهندی همچنین از کشورهای عربی خواست که سفارتخانه رژیم صهیونیستی را ببندند و سفرای رژیم را اخراج و اشغالگران را رسوا کنند.