دو رمان از توماس مان در نمایشگاه کتاب تهران عرضه شد

به گزا رش خبرنگار مهر، «تونیو کروگر» و «تریستان» عناونی این رمان ها هستند. این دو کتاب از مهمترین آثار ادبی توماس مان است که محمود حدادی آنها را از روی نسخه آلمانی و اصلی شان به فارسی بازگردانده است.
داستان 170 صفحهای «تونیو کروگر» که از دو نوول (داستان بلند) تشکیل شده است، درباره نویسنده جوانی است به همین نام که میخواهد مثل مردم عادی زندگی راحت و بدون دردسری داشته باشد، اما چون مردم او را به عنوان یک روشنفکر میبینند، همواره در کشاکش یک ارتباط عادی با مردم و انزوا است.
نحوه زندگی و رفتار روشنفکران و تاثیر آن در ارتباطشان با مردم، همواره از دستمایههای اصلی در رمانهای تماس مان بوده و در رمان اخیر هم، تونیو کروگر شاعر و هنرمندی است که زندگی طبیعی ندارد و به ناچار به فردی مردمگریز بدل میشود. بسیاری گفتهاند رمان «تونیو کروگر» بازتاب زندگی خود توماس مان است.
البته سالها پیش (حدود 50 سال قبل) زندهیاد رضا سیدحسینی رمان «تونیو کروگر» توماس مان را از زبان غیراصلی (فرانسه) به فارسی ترجمه کرده بود که حدود 10 بار تجدید چاپ شد.
دیگر کتابی که از توماس مان در روزهای اخیر با ترجمه سیدمحمود حدادی در نمایشگاه عرضه شده، «تریستان» است که آن هم از آثار مهم این نویسنده شهیر آلمانی است.
توماس مان هر دوی این کتابها را در سال 1903 نوشته است، ولی در همه این سالها تنها یک ترجمه تقریبا نایاب از «تونیو کروگر» در ایران موجود بوده است و «تریستان» اثری منتشرنشده محسوب میشود.
محمود حدادی تاکنون ترجمههایی از آثار توماس مان، هاینریش مان، روبرت موزیل، هارتموت لانگه، گوته و... منتشر کرده است.
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