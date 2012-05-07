به گزارش خبرنگارمهر، محمد باقر قالیباف روز دوشنبه در مراسم آغاز به کار دهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه که در محل دائمی نمایشگاههای تخصصی شهرداری در بوستان گفت و گو برگزار شد گفت : امسال که سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی است به داشته خودمان که همان برپایی این نمایشگاه است افتخار کرده و از تلاشگران این عرصه تشکر می کنم.

وی افزود: در شهر تهران دو چالش آلودگی هوا و آلودگی صوتی و غلبه خودروها و ساختمان ها بر انسان ها وجود دارد و تمام تلاش من به عنوان خدمتگذار این است که بر این چالش های بزرگ از طریق کارهای ایجابی و در صورت ضرورت با اقدامات سلبی مبارزه کنیم و بر این مشکلات فائق آییم .

شهردار تهران با تاکید بر تلاش شهرداری برای گسترش و توسعه حمل و نقل عمومی با محوریت مترو و اتوبوسرانی تصریح کرد: متاسفانه روزانه بیش از 450 خودرو در تهران پلاک می شود که البته این کار در اختیار شهرداری نیست .

قالیباف ادامه داد: در خیابان هایی که با پول مردم ساخته می شود اولویت باید با حمل و نقل عمومی باشد نه با خوردهای خصوصی .

وی با اشاره به اقدامات شهرداری در سال های اخیر در خصوص توسعه فضای سبز گفت: هر منصفی که شهر تهران را نگاه کند و شهر را با عکس های 10 سال پیشش مقایسه کند متوجه توسعه فضای سبز خواهد شد ، اگر پیش از این بوستان ملت با وسعت 30 هکتار به عنوان بوستانی بزرگ در تهران بود اکنون شاهد هستیم فضای 300 هکتاری بوستان ولایت در جنوب شهر در اختیار مردم قرار گرفته است که این اتفاق خوبی است و هدیه ای بود که مقام معظم رهبری به شهروندان آن هم شهروندان محروم ترین نقطه تهران اهدا کردند .

شهردار تهران تصریح کرد: در آینده نزدیک مساله پادگان جی را هم حل کرده و مسیر این پادگان تابستان بازگشایی خواهد شد.

قالیباف ادامه داد: سرانه فضای سبز و بوستان ها رو به گسترش است ودر کنار آن بخش گل که شادابی و نشاط را به دنبال دارد باید رونق داده شود، امروز حاشیه بزرگراه ها با گل هایی متنوع پوشیده شده که موجب آرامش و روح نوازی شهروندانی می شود که هنگام غروب خسته از کار روزانه برمی گردند ، ما در مقابل روح و روان شهروندان مسئولیم و باید از بعد کیفی و کمی آن را توسعه دهیم و این مهم است که شهرداری چطور به مردم خدمات می دهد و مردم چطور آن را دریافت می کنند .

وی خاطر نشان کرد: در تلاشیم دره اوین درکه و باغات کن را تملک درآورده و به فضای سبز تبدیل کنیم همچنین تواقات اولیه برای انتقال زندان اوین نیز صورت گرفته و این منطقه نیز به فضای سبز شهر تبدیل شود.

قالیباف بیان کرد: بیش از چهار هزار درخت چنار در خیابان ولی عصر (عج) در حال کاشت است ، همچنین در حاشیه اتوبان چمران نیز در ختان چنار کاشته خواهد شد تا طی چند سال آینده مسیر زیبایی ایجاد شود .

وی با اشاره به توسعه کمربند سبز شهر تهران نیز گفت : اگر تصاویر 10 تا15 سال قبل تهران را ببینید و با اکنون مقایسه کنید به خوبی توسعه فضای سبز در درون شهر و در کمربندی تهران را متوجه خواهید شد .

شهردار تهران با اشاره به برپایی نمایشگاه گل و گیاه افزود: برپایی این نمایشگاه به تولید گل کمک کرده و همچنین صادرات را رونق بخشیده و به زیبایی شهر و جامعه شهری تهران نیز کمک می کند .

بر اساس این گزارش در این مراسم مهدی چمران ، مرتضی طلائی ، علیرضا دبیر ، معصومه ابتکار و معصومه آباد از شورای اسلامی شهر و تعدادی از مدیران و معاونان شهرداری تهران به همراه لاله افتخاری و مهدی کوچک زاده از نمایندگان مجلس و تعدادی از سفرای برخی از کشورها حضور داشتند.