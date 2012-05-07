عرضه محصولات مکتوب شهرداری در فرهنگسرای کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر کلهری گفت: بخش عمده‌ای از آنچه در فرهنگسرای کتاب ارائه می‌شود، محصولات مکتوب شهرداری و سازمان‌های زیرمجموعه آن است که بیش از 1000 عنوان کتاب را در حوزه‌های کودک و نوجوان، مدیریت محله، جامعه شناسی، معماری و شهرسازی، فضای سبز و محیط زیست، حمل و نقل و ترافیک، ایمنی شهری، مطالعات فرهنگی، حقوق شهروندی، مصوبات شورای شهر، گزارش عملکردهای شهرداری، ادبیات، ورزش و زندگینامه ارائه می‌کند.

وی افزود: برای هریک از این کتاب‌ها فلش کارت‌هایی تهیه شده که توضیحات مختصری از کتاب را به شهروندان ارائه می‌دهد تا مخاطبان با مطالعه این کارت‌ها برای خرید یک کتاب تصمیم بگیرند.

مسئول بخش کتاب و کتابخوانی فرهنگسرای کتاب همچنین گفت: بخشی از این فرهنگسرا، غرفه کتابخانه‌های شهرداری است که مجموعه فعالیت‌ها و خدمات کتابخانه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و معاونت امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری را ارائه می‌دهد.

وی افزود: شهرداری 260 کتابخانه دارد که در این غرفه خدمات این کتابخانه‌ها معرفی شده و از مخاطبان و مراجعان، برای عضویت در مجموعه این کتابخانه‌ها ثبت نام آنلاین صورت می‌گیرد.

به گفته کلهری، ارائه نقشه راهنمای کتابخانه‌های شهرداری، ارائه بروشور قوانین و مقررات این کتابخانه‌ها و معرفی کتابخانه‌های دیجیتال شهرداری از دیگر فعالیت‌های این بخش فرهنگسرای کتاب است.

وی همچنین گفت: یکی از اقدامات نمادین ما در این بخش، مقایسه تعداد کتابخانه‌های شهرداری در سال 85 و تعداد آن‌ها در سال 91 است که به نحوی خاص و با استفاده از تابلوها و استندهایی ارائه شده است و تفاوت قابل توجهی را در آن می‌بینیم.

کلهری افزود: دیگر فعالیت بخش کتاب و کتابخوانی فرهنگسرای کتاب، معرفی «ترین»های کتابخانه‌های شهر است. در این بخش مسنترین، خردسالترین، پرحضورترین، قدیمیترین و فعالترین اعضای کتابخانه‌های شهرداری معرفی شده اند. در میان این اسامی و عکس‌ها، برترینهای کنکور که عضو این کتابخانه‌ها بوده و برای مطالعه از فضای کتابخانه‌های شهرداری استفاده می‌کرده اند نیز به چشم می‌خورد.

فرهنگسرای کتاب برای سومین سال متوالی و همزمان با بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در ضلع شمالی محل برپایی این نمایشگاه در مصلای امام خمینی (ره) در فضایی بالغ بر 1000 متر مربع برپا شده است.