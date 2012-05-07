کاهش زندانیان در قانون مجازات اسلامی جدید

غلامحسین اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین افدامات انجام شده برای کاهش زندانیان گفت: اقدامات مختلفی در این حوزه انجام شده است. برخی از مواد قانون جدید مجازات اسلامی که پس از تصویب مجلس به شورای نگهبان ارسال شده است در صورت تصویب موجب کاهش موارد جرم و زندان می شود.

وی ادامه داد: این قانون در صورت تدوین نهایی و تصویب از سوی شورای نگهبان و تکمیل شدن بلافاصله اجرایی می شود.

به گفته رئیس سازمان زندانها ایجاد اردوگاههای نگهداری محکومان مواد مخدر و جداسازی زندانیان معتاد یکی از موارد کاهش تعداد زندانیان است. البته با حذف برخی عناوین مجرمانه در قانون جدید تعداد زندانیان کاهش می یابد.

